Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino: "El binomio público-privado tiene que hacer posible que se pueda vivir en los pueblos"

Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino, ha dado la bienvenida a los asistentes presentes en la jornada de despoblación celebrada en su localidad. El evento está patrocinado por El Periódico de Extremadura, con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres.

Ante un auditorio completamente lleno, el regidor ha comenzado dando las gracias al periódico. “El Periódico Extremadura en el medio rural es la fuente mayoritaria de información. Ese foco necesario para que los pueblos tengamos un espacio necesario en el día a día”.

Posteriormente, ha comentado que “a veces la gente desde fuera ve que es bucólico vivir en un pueblo, que es un museo al aire libre. Pero no es así, porque en un museo hay wifi y 5G, pero aquí no hay tanta cobertura. El binomio público-privado tiene que hacer posible que se pueda vivir en los pueblos. Y sin wifi, 5G o fibra es imposible decirle a una empresa que venga aquí”.

También ha añadido que “siempre nos repiten que nos vayamos, como que el que vive aquí ha fracasado. Y eso no es así. Desde aquí digo que el mayor enemigo son los componentes culturales que hemos tenido este tiempo de que hay que abandonar los pueblos. La administración se vuelca, y agarramos cualquier oportunidad porque sabemos que hay muy pocas”.

“La administración local es la más maltratada. Hay que tener en las listas referentes del medio rural. Allí donde no llega lo privado, lo público tiene que dar el empuje que necesitamos para nacer y crecer en igualdad de oportunidades”, ha finalizado.

También inauguró la jornada la Directora General de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, quien ha destacado que “nosotros organizamos estas jornadas desde Prensa Ibérica porque somos un grupo de comunicación con mucha capitalidad. La implicación que tenemos en este tipo de eventos es para darle una difusión a la realidad municipal y darle visibilidad a estos retos, oportunidades y desafíos que tienen nuestros pueblos. Uno de ellos es la despoblación”.

También agradeció a la Diputación su implicación. “Estas jornadas de despoblación las entendemos como un espacio de dialogo y reflexión. Nos reunimos de nuevo porque el mundo rural merece respuestas innovadoras, profundamente conectadas con la vida ciudadana de los pueblos”.

