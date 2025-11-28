Arroyo de la Luz: vivienda asequible, servicios públicos y calidad de vida

Vivienda asequible, servicios públicos y calidad de vida. Son los tres argumentos con los que Arroyo de la Luz atrae a nuevos vecinos. A apenas 20 minutos en coche de Cáceres (tiempo que se reducirá con la nueva variante), Arroyo de la Luz (5.500 habitantes) se ha convertido en un espacio perfecto para disfrutar de todas las comodidades de la vida en un entorno rural y los servicios de cualquier ciudad extremeña. La vivienda es la gran baza, pues hace unos meses que se tasó el metro cuadrado en 475 euros, el más barato de toda la comunidad autónoma (la mitad de lo que cuesta en la cercana Cáceres) y convirtiéndose en uno de los municipios de España donde más ha caído el precio de la vivienda en el último año, con un descenso del 21%.

Y no solo vuelven atraídos por esta bonanza los extremeños en la diáspora, sino también personas seducidas por la calidad de vida arroyana, sus dos fiestas de Interés Turístico Regional el Día de la Luz y la Fiesta Gastronómica de las Coles con Buche, su espectacular dehesa boyal o la vigorosa actividad cultural deportiva y de ocio y, claro está, su patrimonio histórico artístico, en el que destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el majestuoso retablo de Luis de Morales.

Lo cierto es que Arroyo de la Luz, aunque es un pueblo, dispone de una gran oferta de negocios con más de 400 autónomos y empresas de todo tipo, así como otros atractivos que decantan a quienes se instalan allí y que son fruto de políticas públicas acertadas: centro de salud de zona, instituto comarcal, un colegio público y otro concertado, una guardería, una biblioteca galardonada a nivel nacional y regional, instalaciones deportivas similares a las de una ciudad, piscina climatizada, residencia de mayores y servicio de ayuda a domicilio, entre otros.

Centrémonos en las políticas de vivienda. El consistorio ha articulado una estrategia exitosa. El suelo municipal se va sacando regularmente a subasta pública a precio por debajo del mercado y eso evita los dramas que se viven en las grandes ciudades por culpa de la burbuja inmobiliaria. Además, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz está habilitando suelo a la Junta de Extremadura para que, a través de la empresa pública Urvipexsa, genere ocho viviendas de alquiler social y otras ocho en propiedad.

Todo esto se complementa con la M-30 de Cáceres, que aliviará el tráfico y que permitirá una mejor conexión de la capital con Arroyo de la Luz.

La voz se ha corrido y muchos saben ya que Arroyo de la Luz es el pueblo de Extremadura donde es posible comprar una vivienda por menos de 40.000 euros. En definitiva, Arroyo de la Luz se ha situado en el mapa no solo por lo que ofrece hoy, sino por la solidez del proyecto de futuro que está construyendo. Con políticas de vivienda que ponen el foco en las personas, servicios públicos de calidad y una vida comunitaria vibrante, el municipio se ha convertido en un ejemplo de cómo el mundo rural puede reinventarse sin renunciar a su esencia. Un lugar donde aún es posible encontrar oportunidades reales, construir un hogar y disfrutar de una calidad de vida que muchos ya daban por perdida.