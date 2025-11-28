La Diputación de Cáceres activa un plan estratégico para atraer nuevos pobladores y frenar la despoblación rural

La Diputación de Cáceres ha dado un nuevo paso en su agenda frente al reto demográfico con la puesta en marcha del Plan de Atracción de Nuevos Pobladores y Dinamización Demográfica, una apuesta de alto impacto diseñada para reposicionar a los municipios rurales como destinos viables, competitivos y sostenibles para nuevas familias. La iniciativa, de carácter estructural, se alinea con la hoja de ruta provincial para reforzar la cohesión territorial y dinamizar la economía local.

El proyecto se apoya en una premisa clara: la despoblación solo se combate con metodologías que integren vivienda, empleo, relevo empresarial e integración social. Estos cuatro vectores se configuran como los ejes operativos que permitirán romper el círculo vicioso de pérdida de habitantes y envejecimiento que afecta a buena parte del territorio rural cacereño.

Un plan pionero basado en el acompañamiento integral

La Diputación ha iniciado la implantación del programa a través del Proyecto Arraigo, entidad especializada en procesos de repoblación y referencia nacional en la articulación de estrategias de integración territorial. Su metodología permite un análisis dual: por un lado, un estudio exhaustivo de cada municipio —oportunidades económicas, potencial emprendedor, parque de viviendas disponible y negocios susceptibles de relevo— y, por otro, una evaluación de las familias interesadas en iniciar un proyecto vital en el medio rural. Este enfoque cruzado facilita identificar el encaje idóneo entre familias y pueblos, una operación clave para garantizar procesos de asentamiento estables y duraderos.

Fuerte implicación municipal: 60 ayuntamientos ya adheridos

Entre octubre y noviembre, la Diputación ha celebrado siete sesiones territoriales de presentación en diferentes puntos estratégicos de la provincia. El resultado ha sido contundente: 60 municipios se han sumado de manera formal al programa, mostrando un alto grado de compromiso político y técnico. Cada ayuntamiento contará con un/a técnico/a de territorio, figura encargada de activar y coordinar las oportunidades de vivienda, empleo y emprendimiento, así como de acompañar a las familias durante su integración. Este rol será esencial para generar un flujo estable de información, alinear expectativas y consolidar un ecosistema de acogida eficiente.

Territorio, personas y oportunidades: una estrategia de cooperación

El modelo impulsado por la institución provincial evita planteamientos asistencialistas. El objetivo no es ofrecer ayudas directas, sino construir un entorno competitivo y atractivo, donde la llegada de nuevos pobladores sea viable gracias a la implicación del tejido social y de los agentes locales. La ciudadanía, las asociaciones y los propietarios de viviendas juegan un rol crítico en este proceso, especialmente en la puesta en valor de viviendas vacías y en la creación de un clima de acogida que facilite el arraigo.

Más herramientas para el desarrollo rural El plan se complementa con instrumentos ya operativos, como la App Pre-Impulsa, desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio, que conecta negocios en traspaso con personas interesadas en emprender. A esto se sumará la creación de Unidades Territoriales de Gestión, concebidas para reforzar la gobernanza local y activar nuevas líneas de apoyo al emprendimiento rural.

Un compromiso provincial con visión de futuro Desde el Área de Desarrollo de la Diputación subrayan que este programa constituye un hito estratégico dentro de la respuesta institucional al reto demográfico. «Nuestro objetivo es construir un puente realista y sostenible entre quienes desean iniciar una nueva vida en nuestros pueblos y quienes buscan mantener vivo su territorio», apuntan fuentes del área. El Plan de Atracción de Nuevos Pobladores se configura así como una alianza colectiva por la repoblación, uniendo a ayuntamientos, agentes económicos, asociaciones, familias y propietarios en un proyecto común: preservar la identidad rural de la provincia y dinamizar su potencial económico y social. Con este movimiento, la Diputación de Cáceres consolida una estrategia integral, operativa y orientada a resultados, reforzando su liderazgo institucional frente a uno de los mayores desafíos de la España rural.