Empresa Arraigo y la Diputación de Cáceres se unen para atraer familias a pueblos rurales

La primera mesa de la jornada de despoblación que se ha celebrado en Salorino se ha centrado en la integración social. Bajo el título ‘Corresponsabilidad Municipal e Integración Social’, ha estado compuesto por Enrique Martínez, de Empresa Arraigo; Ramón Barbado, presidente del Círculo Moralo de Empresarios; y Agustín Aretio, Jefe de Área de Innovación y digitalización provincial de la Diputación de Cáceres.

La directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal, hizo de moderadora, ya que el diario es uno de los organizadores de la jornada.

Martínez ha procedido a explicar en qué consiste el proyecto que tiene en marcha su compañía, ‘Empresa Arraigo’. "Proyecto Arraigo nació en Soria hace 10 años cuando mi hijo me dijo que tenía que hacer una redacción de pueblos abandonados. Tenemos tres enfoques: la despoblación, con la falta de personas; la falta de empleo, con la falta de un relevo generacional; y el tema de la inmigración. Cada uno de estos temas no se resuelven solos, sino en conjunto. Tenemos más de mil familias que hemos traído y 30.000 familias en la base de datos. Trabajamos en Cuba, Perú y 17 provincias de España. Hemos tenido una acogida aquí que no hemos tenido en otro sitio", ha comenzado.

"El proyecto atrae a familias extranjeras a los pueblos rurales, lo cual le da vida a los municipios. Por ejemplo, más de 200 personas han venido a los pueblos de Cuenca, y el 88% ya trabajan. Lo que hacemos en los pueblos es lo que hacemos aquí con la Diputación. Primero tenemos que saber cómo están, por eso hacemos un estudio, hablamos con ellos, vemos como están. Ahí conocemos a las empresas, los dueños de las viviendas, y los alcaldes. Hemos tenido más de 35 reuniones presenciales. Hemos terminado este primer periodo, y ahora damos a la Diputación una serie de estrategias de cómo puede ser el proceso de población. Con el presupuesto futuro tenemos que elegir un número de técnicos. Y una vez que sabemos las oportunidades en cada comarca, buscamos en la base de datos la mejor solución. ¿Que se necesita un panadero? Buscamos en la base de datos y tenemos, por ejemplo, 80 panaderos".

Enrique Martínez y Marisol López del Estal. / Carlos Gil

También ha añadido que "lo que hacemos es un acompañamiento continuo. No todas las personas tienen las facultades de venir a nuestros pueblos. Por eso nos aliamos con los ayuntamientos también, les informamos y poco a poco que vean la realidad del pueblo. Tenemos un proceso. Preferimos que tengan entre 35-45 años y con niños". Y ha terminado asegurando que "estamos muy contentos de trabajar con la Diputación de Cáceres".

Repoblar Extremadura

Por su parte, Ramón Barbado ha explicado en qué consisten también sus numerosos proyectos que tienen como objetivo la repoblación de las zonas rurales. Uno de estos proyectos es TRAE (Trabajo para repoblar activamente Extremadura).

"El TRAE surge porque cuando nace el Círculo tenemos una primera reunión y ponemos sobre la mesa los problemas que tenemos los empresarios. El principal: la falta de mano de obra, en hostelería, construcción, automoción... Afortunadamente, vivimos en un país donde la gente suele elegir su trabajo. Si hay una necesidad o un problema, hay que buscar una solución. ¿Y cuál es esa solución? Recurrir a otros países para que venga gente y cubra esas necesidades", ha contado.

Los dos países que más gente puede traer son Perú y Chile. "A la gente de Perú y Chile que vayan a venir les vamos a facilitar una vivienda en pueblos de menos de 5 mil habitantes. Nosotros traemos a esta gente de la mano de los alcaldes. Además, tenemos un buen plan de integración. Un año después de su llegada, pueden por derecho traerse a su familia, por lo que es importante hacer que se enamoren del pueblo y que quieran quedarse para prosperar".

Ramón Barbado interviene en la jornada. / Carlos Gil

Según ha asegurado, en Chile ya se están enamorando de Cáceres. "Hemos llegado a acuerdos con una fundación, institutos o universidades de Chile. Nos han pedido vídeos y todo. Tenemos la mejor provincia de España, y eso hay que venderlo. Y cuando vienen de allí, lo hacen ya enamorados", ha comentado.

También ha explicado el proyecto Halbeliá y el RYA. El primero de estos "lo hacemos con estudiantes de los centros educativos de nuestra zona". "Tenemos logística, forestales, energías renovables. Son jóvenes voluntarios que ya están con nosotros trabajando. Tenemos pueblos ya donde nos comunican la situación de todas las actividades empresariales del pueblo, para ver sus fortalezas. Podemos decir a esos familiares que vayan a llegar aquello que está libre, o les proponemos posibles negocios".

En cuanto al RYA, que significa 'Rehabilita y Alquila', ha explicado cómo busca rehabilitar viviendas en mal estado para fomentar la llegada de nuevas familias a los pueblos. "Sabemos que en los pueblos hay casas, que algunas se caen, pero porque los dueños no saben qué hacer. Nosotros les damos el fin. Si rehabilitas la vivienda, te la alquilamos. Para hacer esa rehabilitación, te la financiamos gracias a un convenio con Cajalmendralejo. Hasta las casas parroquiales están que se caen".

Y terminó añadiendo que "tenemos estas propuestas para buscar mano de obra, repoblar los pueblos, y ayudar a las personas. Yo tengo todavía los abrazos de esos niños, de toda esa gente que estaba allí. Todo se basa en el amor".

Inversión

Para finalizar con la primera mesa de esta jornada, Agustín Aretio ha intervenido hablando de las infraestructuras en Extremadura, sobre todo enfocándose en la fibra óptica, recogiendo en parte el testigo de Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino. "El Gobierno de España ha invertido más de 200 millones y ha permitido que la fibra llegue hasta el punto más recóndito de España. A raíz de la pandemia es un proceso que se aceleró. En Extremadura tenemos una cobertura por encima del 95%. Pero una vez hecha la inversión, hay que mantenerla. Hay ciertas zonas como la Sierra de San Pedro, o Villuercas que tienen problemas. Queremos que se mantengan las infraestructuras. Se supone que todo funciona, y prácticamente se llega a todas las localidades".

Agustín Aretio interviene en la jornada. / Carlos Gil

¿Cuál es el papel de la Diputación de Cáceres? "Desde la Diputación creamos ecosistemas de innovación. Hay varias iniciativas lanzadas. El modelo plantea dar a la ciudadanía todos los servicios posibles a menos de 30 minutos. Los pueblos se pueden unir. Que haya colegios, farmacias, centros de salud, o hasta equipos de fútbol. Compartimos ideas y planteamientos y soluciones. Y si nos gusta una de aquí, la trasladamos a otra provincia. Desde la Diputación Provincial lo hacemos desde el punto de vista de innovación tecnológica".

La jornada, con un Centro Cultural La Victoria prácticamente llena, ha continuado con más mesas redondas que han tratado más proyectos de inversiones en el territorio rural o una solución para las viviendas.