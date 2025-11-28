Extremadura registra su primera caída interanual de generación renovable en más de cinco años

Extremadura registró en el tercer trimestre de 2025 su primera caída interanual de generación eléctrica renovable en más de cinco años, con un descenso del 14,8%, hasta los 4.480 GWh. Se trata del segundo mayor retroceso del país, según el informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 a partir de los datos provisionales de Red Eléctrica.

La principal causa de esta evolución negativa está en la energía fotovoltaica, cuya producción bajó un 15% interanual y se situó en 3.172 GWh, pese a que la potencia instalada aumentó en 169 MW. También contribuyó la caída del 30,2% de la solar térmica. Ni el estancamiento de la hidráulica ni el avance del 10,2% de la eólica fueron suficientes para contener el descenso global.

La generación no renovable también se redujo, aunque de forma más leve, con una caída del 2,4%, debido sobre todo al retroceso de la producción nuclear. En conjunto, la generación eléctrica entre julio y septiembre quedó en 8.728 GWh, un 9,2% menos que en el mismo periodo de 2024.

Tres puntos por debajo

El peso de las renovables dentro del total cayó hasta el 51,3%, tres puntos por debajo del año anterior, como consecuencia de la diferente evolución de las distintas tecnologías.

“Extremadura es la comunidad que más ha notado las consecuencias de las restricciones técnicas que se aplican en el sistema eléctrico desde el apagón de abril”, explica el director de Opina 360, Juan Francisco Caro. Según señala, entre julio y septiembre hubo 920,2 GWh de producción renovable en la región que fueron descartados de la programación final por esas limitaciones. Esta cifra supone el 40% de toda la energía renovable no integrable del país. “Los problemas técnicos de la red pueden ser un obstáculo para el avance de las renovables en Extremadura”, añade.

Baja la solar térmica

En el acumulado del año, la generación renovable apenas crece un 2,5% en la comunidad, con 13.706 GWh. Mientras la fotovoltaica avanza un 4% y la hidráulica un 7,8%, la solar térmica sufre una bajada del 18,9%. En las fuentes no renovables, la producción cae un 0,9% desde enero.

En cuanto a la potencia instalada, Extremadura ha añadido 914 MW renovables en el último año, el cuarto mayor aumento del país. De ellos, 864 MW corresponden a fotovoltaica y 50 MW al grupo de otras renovables. Por el contrario, las instalaciones no renovables pierden un megavatio de cogeneración. Así, las fuentes verdes representan ya el 85,1% del parque generador extremeño.

Datos nacionales

La potencia renovable instalada en España creció en el tercer trimestre en 2.369 MW, hasta los 90.823 MW, lo que supone el 67,6% del parque eléctrico nacional y duplica a la potencia no renovable. La mayor parte del incremento procede de la fotovoltaica, que sumó 2.208 MW, alcanzando los 37.352 MW. La eólica añadió 202 MW, hasta un total de 32.770 MW.

En el último año, la capacidad renovable del país ha aumentado en 8.008 MW, un 9,7%, impulsada por la fotovoltaica (6.835 MW más y un crecimiento del 22,4%).

En cuanto a generación, las renovables produjeron 37.583 GWh en el tercer trimestre, apenas un 2% más que hace un año, pese al récord histórico de la fotovoltaica, que alcanzó 17.104 GWh (un 11,2% más). Sin embargo, este crecimiento no compensó el retroceso de la eólica (12.438 GWh, un 3,1% menos) y la hidráulica (5.276 GWh, un 6,1% menos). También cayeron otras tecnologías verdes, salvo el grupo de otras renovables, que subió un 5,3%.

La producción no renovable aumentó un 4,1%, hasta 32.717 GWh, impulsada por los ciclos combinados, que elevaron su generación un 26%. La nuclear se redujo un 3,5%, la cogeneración bajó un 9,7% y el carbón cayó un 84,7%, influido por la conversión de la central asturiana de Aboño, que disparó la actividad de turbina de vapor en un 160,1%.

Este comportamiento provocó que el peso de la energía verde en el total nacional quedara en el 53,5%, medio punto menos que un año antes.

Andalucía y Castilla y León, líderes

Andalucía y Castilla y León encabezaron la producción renovable del trimestre, con 7.409 GWh y 6.644 GWh, respectivamente (crecimientos del 21,4% y 16,5%). Junto a Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, concentran el 76,4% de la generación renovable del país.

Los mayores descensos se registraron en País Vasco (menos 22,3%), Extremadura (menos 14,8%) y Comunidad Valenciana (menos 14,4%). Las comunidades con más peso verde sobre su producción total fueron Castilla y León (94,1%), Aragón (79,8%), Cantabria (79,7%), Galicia (72,4%) y Andalucía (67,7%). Cataluña, País Vasco y Baleares quedaron por debajo del 15%.