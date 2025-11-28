Francisco Sánchez Vega, tras la jornada sobre despoblación: "En los pueblos de Extremadura se puede vivir"

La clausura de la jornada de despoblación, organizada por El Periódico Extremadura y patrocinada por la Diputación de Cáceres en Salorino, la realizó el presidente de Redex, Francisco Sánchez Vega.

Este destacó que “hay alguna conclusión que nos queda clara y es que quienes vivimos en los pueblos tenemos una enorme suerte. Bebemos agua cristalina, vemos las estrellas, respiramos aire puro, los niños juegan por las calles del pueblo, aparcamos el coche en la puerta de casa, no nos dejamos el sueldo en la hipoteca y no perdemos plaza en la guardería. ¿Nos hemos parado a pensar cuánto vale eso? No solo económicamente, sino en unidades de calidad de vida”.

Y ha añadido, "creo que los extremeños lo tenemos bastante claro. La mitad de la población extremeña vive en núcleos rurales, pero en España solo el 15% lo hace. Los pueblos extremeños no son solo ese lugar bucólico para venir a hacer fotos, o esa imagen del señor mayor con la boina. Los pueblos extremeños estamos a la vanguardia, con un amplio despegue de empresas tecnológicas. Aquí se emplea suficiente energía eficiente y limpia, hay telecomunicaciones, alta hostelería con estrellas Michelin, y así es hoy gracias al fruto de mucha gente. La Junta, la Diputación, ayuntamientos, el Gobierno de España, y grupos de desarrollo rural".

Sobre estos grupos, quiso destacar la gran importancia que tienen para Extremadura estos grupos como Redex, el cual él dirige. "Gracias a nosotros han llegado a Extremadura más de 600 millones de euros en ayuda líder. Sin nosotros, esos 600 millones no habrían llegado. En estos 30 años hemos tejido unas estructuras comarcales. A día de hoy en Extremadura hay muchas industrias, comercios, tiendas y muchos servicios gracias a los grupos de desarrollo rural. Eso es lo que hemos hecho, creando o manteniendo miles de puestos de trabajo que hace la gente de nace en los pueblos vivan también en sus pueblos. Nosotros les reivindicamos, aunque somos conscientes de que todavía tenemos muchas cosas que mejorar, que es todo lo que hemos visto en esta jornada".

Y finalizó recalcando dos retos a asumir. "Queremos financiación local, para que los ayuntamientos tengamos una legislación adaptado a unas legislaciones fiscales para que la cafetería de Salorino no tenga que pagar lo mismo que el Burger King de Gran Via". Básicamente, y a modo de conclusión de esta jornada, "en los pueblos de Extremadura se puede vivir".

Así ha finalizado esta jornada sobre despoblación en el Centro Cultural La Victoria de Salorino, donde han participado empresarios y alcaldes, y la directora de El Periódico Extremadura, organizador del evento, Marisol López del Estal, ha realizado el papel de moderadora.