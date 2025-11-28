¿Cuáles son actualmente los principales factores que están contribuyendo a la despoblación en Piornal?

El gran problema es la falta de alternativas de empleo más allá de la agricultura, y eso hace que nuestros jóvenes formados se tengan que ir fuera, y no solo fuera de Piornal, sino también del entorno más cercano como Plasencia, Cáceres, Jaraíz de la Vera o Navalmoral. Es verdad que todavía hay en Piornal mucha gente joven que se dedica al campo; sin embargo, también estos tienen que luchar contra la excesiva burocracia a la hora de poner en marcha una empresa o una explotación agrícola. Finalmente, está el problema de la viviend, pues está difícil incluso alquilarla.

¿Qué medidas ha puesto en marcha el ayuntamiento para atraer y retener población joven en el municipio?

Construimos un vivero de empresas, un espacio donde poder emprender. Todo el equipo del Ayuntamiento de Piornal se esmera en poner a disposición todos los recursos, sobre todo humanos, para ayudar a la gente que quiere emprender y quedarse en el territorio. Estamos trabajando con Urviexsa, la empresa pública de la Junta de Extremadura, para la construcción de vivienda de protección oficial, pensando en esa gente joven que quiere quedarse a vivir en el pueblo. Otro factor importante que trabajamos es el arraigo. En Piornal eso lo tenemos más fácil con la Fiesta de Jarramplas, por ejemplo. Es fundamental que haya un apego al terruño. Eso hace que la gente, aunque se vaya, vuelva, y quiera hacer su vida en Piornal o en el entorno.

Trabajamos junto a la Diputación de Cáceres en programas contra el despoblamiento como el programa Arraigo. No solo se trata de mantener o aumentar población, sino que también hay que repoblar. Es importante que Piornal sea atractivo y que tenga una serie de servicios, como la residencia de mayores o el primer ciclo de secundaria. Ahora también estamos trabajando por poner en marcha el Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para personas mayores y de referencia comarcal. A esto se une que hemos sacado las 141 hectáreas públicas para que los vecinos amplíen las parcelas de cultivo de castaños.

¿Cómo se está trabajando para mejorar las oportunidades laborales y empresariales en Piornal?

Creo que la clave también está en dejar hacer. Cuanto más trabas pongamos a la gente del campo, que son las que se quedan mayoritariamente en el territorio, o más burocracia tengamos, al final eso hace que la gente se busque alternativas más cómodas y no se quede en los pueblos.

¿Qué estrategias existen para garantizar servicios esenciales (sanidad, educación, transporte) que eviten que las familias se marchen?

Hacemos un esfuerzo presupuestario importante en temas que no son de nuestra competencia, como la educación, la sanidad o la dependencia. Por ello mejoramos nuestras instalaciones educativas. Este año, de fondos propios hemos invertido en torno a 10.000 euros. Tenemos una residencia pública de mayores donde hay 18 trabajadoras, más todos los usuarios que se benefician. En el tema sanitario nos esforzamos en mantener los servicios médicos. Hemos conseguido que la Consejería de Salud nos ponga un médico más, que era una demanda importante. También hay una colaboración estrecha con el mundo cooperativo, que además de generar empleo, atrae población y diversifica nuestra economía.

¿Cómo se está promoviendo el patrimonio cultural y natural de Piornal como herramienta para combatir la despoblación?

También concebimos la cultura como un derecho y una herramienta, para que se generen servicios vinculados al turismo. Vamos a abrir en los próximos meses la hospedería La Serrana, en coordinación con la Diputación de Cáceres, y eso va a generar riqueza, empleo y servicios, así como la posibilidad de organizar congresos y jornadas.n