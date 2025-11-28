«Nos han transmitido que las oportunidades estaban fuera, que quedarse era fracasar y yo me rebelo contra eso»

¿Cuáles considera que son las principales causas de la despoblación en Salorino durante los últimos años?

La primera es el componente cultural de que fuera están las oportunidades y el estigma que en el medio rural no hay condiciones de empleabilidad y de hacer vida familiar. Nuestras familias nos repiten día a día, desde que empezamos el instituto hasta que terminamos la universidad, que había que irse fuera, formarse allí para triunfar. Y el hecho de quedarse en el pueblo ha estado siempre estigmatizado. Todo eso lo hemos superado a base de trabajo. Sin empleo, vivienda y servicios públicos de calidad en todos los pueblos no podemos tener una vida plena. Lo vamos a lograr.

¿Qué medidas está impulsando el ayuntamiento para atraer y fijar población joven en el municipio?

Hemos apostado por la economía de los cuidados y por generar empleo en los ámbitos femeninos. Sin las mujeres el pueblo cerraría. Tener capacidad de empleo en los ámbitos femeninos fomenta el arraigo. También hay que buscar inversiones fuera que permitan que en el municipio haya capacidad de generación de puestos de trabajo. La residencia de mayores proporciona empleo a catorce mujeres de Salorino. Debemos presentar a nuestros industriales las posibilidades de nuestros pueblos para que las empresas puedan asentarse aquí. Eso también lo estamos haciendo. Por último debemos tener servicios públicos y de calidad equiparables a cualquier ciudad intermedia. En Salorino se puede hacer de todo. Desde el ámbito cultural al ámbito deportivo. La cultura como industria turística. Nuestros proyectos de murales y la rehabilitación del cine, es un antes y un después. Y en ese orden, pues también hago una llamada a nuevos pobladores para que vean aquí oportunidades de vivienda asequible que no tienen en otras ciudades.

¿Cómo trabaja el consistorio con la Junta de Extremadura o la Diputación para obtener recursos o programas específicos contra la despoblación?

Nosotros siempre hemos dicho que solos no podemos afrontar el problema. Necesitamos a las Administraciones superiores para ayudarnos a trazar proyectos de competitividad industrial y, sobre todo, también de desarrollo de nuestros núcleos urbanos. Y estamos trabajando bien con la Diputación de Cáceres, que está apostando mucho por los pueblos pequeños. Echamos de menos muchas veces con la Junta de Extremadura que, en lugar de planes de colaboración y cooperación, tengamos una mayor suficiencia financiera para hacer que nuestros proyectos puedan gozar de una autonomía. Sin todo el acuerdo político, desde lo local hasta lo global (y ahí incluyo al Gobierno de España y también a la propia Unión Europea) será muy difícil que el equilibrio territorial de nuestro país sea una garantía para todo el mundo.

¿Qué iniciativas económicas o de apoyo al emprendimiento se están desarrollando para generar empleo local y evitar la salida de vecinos?

Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un espacio colaborativo de trabajo en el que se le permite a la gente poder desarrollar sus actividades profesionales y también se le dan todas las garantías y coberturas que necesita, por ejemplo, un autónomo para poder emprender su actividad. Nosotros, desde el FAB-LAB de Valencia Alcántara, estamos intentando impulsar que cualquier iniciativa que haya de emprendimiento en nuestro pueblo tenga el acompañamiento del ayuntamiento y apoyo institucional.

¿Qué papel cree que pueden desempeñar la digitalización y la mejora de la conectividad para revertir la pérdida de población en el municipio?

Desde aquí hago un llamamiento a las compañías privadas, pero también a la Junta de Extremadura para que, a través de ese binomio público-privado, podamos potenciar que las redes de comunicación. Estamos teniendo continuos cortes de la cobertura en el último tiempo, llevamos un año y medio con muchísimos problemas y eso hace que la vida en un pueblo no sea bucólica. Estamos convencidos de que la digitalización y las nuevas industrias verdes son las que nos darán una segunda oportunidad de ese desarrollo industrial que no tuvimos en el pasado, para que Salorino siga vivo, que es por lo que trabajamos y por lo que peleamos.