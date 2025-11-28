Javier Luna alerta sobre la pérdida de población y la necesidad de "cambiar el chip"

La segunda mesa de la jornada ha abordado las oportunidades para el territorio rural, sus proyectos e inversiones. En ella han intervenido Javier Luna, jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Cáceres; Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres y Francisco Javier Sánchez Trenado, jefe de servicio de compras y suministros de Diputación de Cáceres.

Javier Luna, jefe de servicio de Promoción Económica. / Carlos Gil

Luna: “Hay que cambiar el chip”

Javier Luna, jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo la Diputación de Cáceres afirmó: “Tenemos que hacer un buen diagnóstico de la situación en la que estamos. Estamos en un proceso que no sabemos cómo parar la pérdida de población. En algunas zonas ese proceso es irreversible. Llevamos años trabajando y nos encontramos realidades muy duras. Estamos intentando crear océanos azules en los que no se entra en competencia con otras empresas. Hemos identificado: Hay que trabajar en oportunidad de empleo. La vivienda es otro de los grandes ámbitos que hay que trabajar. En los pueblos hay pocas viviendas accesibles y con altos precios. Debemos plantearnos normas diferentes para espacios diferentes. También hay que tener en cuenta los servicios y la conectividad. Finalmente, hay que abordar la integración y la gobernanza”.

En cuanto a inversiones comentó que hay una línea de 800 millones de euros para poner en marcha los ecopolígonos, que sean sostenibles y haya eficiencia. “Hay que trabajar para romper las inercias en las que nos movemos, como los polígonos industriales tradicionales. Hay que cambiar el chip de las políticas de inversión”, dijo.

Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres. / Carlos Gil

PRE Impulsa fomenta el relevo generacional

Raúl Iglesias, representante de la Cámara de Comercio de Cáceres, abordó el relevo generacional. “El reto no está en hacer cosas, sino en que las cosas que hagamos estén todas en la misma estrategia. La Cámara lleva seis años con el programa Diputación Impulsa que se vertebra en proyectos de vida, inversión y emprendimiento. Hemos incorporado el relevo generacional. Es una situación que nos ha dado un ‘sopapo’ en la cara. Nuestro tejido empresarial se asienta en la empresa familiar y ahora los hijos no continúan el negocio de los padres. Buscamos negocios susceptibles de relevo y les encontramos emprendedores para continuarlos. Hostelería, pequeña industria agroalimentaria o artesana, y el alojamiento rural son los principales. En la aplicación PRE Impulsa se encuentran los negocios susceptibles y se conectan con los emprendedores. Detrás de ella está el equipo técnico de la Cámara de Comercio de Cáceres”.

Francisco Javier Sánchez Trenado, jefe de servicio de Compras y Suministros de la Diputación de Cáceres. / Carlos Gil

Contratación

Francisco Javier Sánchez Trenado, jefe de Servicio de Compras y Suministros de la institución provincial, dijo que traía problemas pero no soluciones. “Pues hay que lidiar con un Miura que es la Ley de Contratos. El problema, creo que viene de Europa. Desde 2012 ya se observan fallos en la legislación, y trece años después siguen y con más carga administrativa. Cada vez que se me pone un contrato sobre la mesa pregunto a la pyme si la necesita pronto o 'bien hecha'. La asistencia técnica y la formación son aspectos claves en este sentido. Las empresas necesitan todo lo digital actualizado. El año pasado el 18% de las concesiones de suministros quedaron desiertas y ese dato es relevante. Nadie va a licitar para perder dinero”, concluyó.