La jornada sobre despoblación en Salorino analiza la vivienda rural como solución y oportunidad

La tercera mesa de la jornada de despoblación celebrada este viernes en Salorino estuvo más enfocada en la vivienda rural. Bajo el título de ‘Vivienda: Solución y oportunidad desde el mundo rural’, estuvo moderada por Marisol López del Estal, directora de El Periódico Extremadura, uno de los patrocinadores, y compuesta por cuatro participantes: Isabel Ruiz Correyero, Vicepresidenta Segunda de Diputación de Cáceres; Isabel Palomino, alcaldesa de Torremocha; Pablo Iglesias, alcalde de Hernán Pérez; y Jorge López Patiño, Administrador de la empresa de casas modulares de Coria ‘Modular Home’.

La primera persona en participar fue Ruiz Correyero. "Lo que pretendemos desde la Diputación es un proyecto de vida para toda la ciudadanía de Cáceres, también para atraer gente a la provincia. El gran reto es luchar contra el despoblamiento de nuestros pueblos y ciudades. Por eso hemos trabajado duro estos meses para hacer un gran proyecto, uno pionero, que ha visto la luz en los presupuesto de 2026", ha empezado.

Isabel Ruiz Correyero. / Carlos Gil

"El planteamiento de la Diputación es asesorar y dar continuo apoyo a los municipios para todas las problemáticas de este aspecto tengan una solución. Pero ahora queremos ir más allá, con las demandas de los habitantes de los municipios. Hay mucha falta de vivienda, y jóvenes que no se lo pueden permitir. Estamos preparando un proyecto para 2026 que presentaremos pronto. Queremos ayudar y estar en los momentos necesarios para complementar, con una partida que se ha aprobado recientemente el 18 de noviembre con un aporte de 16.000 euros".

Torremocha

Por su parte, Palomino ha hablado de su pueblo, Torremocha. "Hicimos una base de datos y gracias a la cercanía de Cáceres se alquilaron rápido las viviendas. También nos ampliaron la conexión con autobuses. Hemos subido casi 100 habitantes porque la gente de Cáceres se anima a venir a nuestros municipios. Nos ha llamado mucha gente de fuera para venir también. El panadero se nos fue, necesitamos uno. La gente no quiere trabajar tanto, hasta las tantas, estamos de capa caída".

Isabel Palomino. / Carlos Gil

También ha destacado el problema de las viviendas abandonadas y sin un dueño claro por problemas de herencias. "Yo quiero partir de lo que es el urbanismo. Toda la demanda que hay de vivienda nos supone un problema logístico. La problemática existe en el uso del suelo, nos frena mucho lo que es el desarrollo de uso residencial para hacer vivienda. Viviendas vacías en ruinas. Son muchos herederos que no lo han solucionado, nos ponemos en contacto pero no responde. El centro urbano se va quedando vacío. Eso nos genera un problema a los ayuntamientos porque los vecinos se quejan".

También ha comentado cómo afecta el turismo, en su caso, ornitológico, con una zona ZEPA. "Por eso tenemos una necesidad de alojamiento y restauración. A veces las ayudas que se dan para la contratación del personal se hacen en relación a la población del municipio, pero no se hace con todos igual. Para mantener el patrimonio natural, no llegamos con los recursos que tenemos. Limpieza, desbroce, la dehesa… hace que haya una diferencia entre unos municipios y otros".

Hernán Pérez

Por su parte, Pablo Iglesias ha destacado que "la situación es terrible, en nuestro caso son viviendas muy pequeñas. La situación de cada municipio está influida por el contexto histórico. Hernán Pérez era uno de los pueblos más pobres de la Sierra de Gata, y eso se nota en la arquitectura que tenemos".

"En nuestro caso el pueblo se ha ido expandiendo. El pueblo por dentro se va cayendo, está muerto, vacío. Pero en los alrededores se han ido construyendo unas infraestructuras que un ayuntamiento con cada vez más problemas de financiación tiene que mantener. Entonces tenemos que pedirle a la Diputación más financiación por construirse más infraestructuras en un pueblo que cada vez tiene menos dinero y menos población".

Imagen de la jornada. / Carlos Gil

En ese sentido ha recogido el testigo de Palomino, con el tema del turismo o, más bien, el alojar a gente en el pueblo. "Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que son unas excavaciones arqueológicas. No tenemos capacidad de alojamiento y alojar a los arqueólogos es muy complicado. Queremos hacer un albergue, pedimos una ayuda a Diputación, un poco a Junta… y se levanta un edificio. Pero, ¿y si cogemos uno de los edificios abandonados del centro, lo rehabilitamos y no tenemos que construir uno nuevo? Queremos aprovechar estas pequeñas viviendas para levantar un albergue descentralizado".

Casas modulares

Sobre lo mismo habló el último participante de la mesa, Jorge López Patiño, quien se declaró "enamorado de la Sierra de Gata y Extremadura". "Podemos ofertar soluciones en el sentido de que ofrecemos un producto rápido, asequible y sostenible. Todo nuestro trabajo previo a la construcción de las viviendas se hace en oficinas. Podemos reducir los tiempos de una persona, con unas necesidades en el pueblo y necesita una vivienda, podemos reducirlo a una media de cuatro meses y afrontamos los costes".

Jorge López y Pablo Iglesias. / Carlos Gil

También ha destacado en qué consiste su proyecto ‘Modular Home’. "Creemos que el proyecto en el que nos estamos embarcando de industrializar casi el 100% de las viviendas encaja muy bien. Hablábamos antes de acoger familias, rehabilitar, y cuando eso no es posible, creemos que podemos aportar soluciones en un plazo razonable de tiempo. Es verdad que el proyecto está en un fase mediana. Estamos pendientes de añadir inteligencia artificial a la creación de vivienda, lo cual esperamos que reduzca más los tiempos".

Ha finalizado añadiendo que "nuestras casas tienen que adaptarse a las ordenanzas municipales. Abastecerse, la electricidad… creo que el tema legislativo es algo a lo que hay que darle una vuelta".