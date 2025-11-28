«Nuestro mejor plan contra la despoblación es ofrecer un pueblo donde se pueda ser feliz»

¿Qué diagnóstico hace el ayuntamiento sobre las causas principales de la despoblación en Moraleja y su entorno inmediato?

Como en la mayoría de los pueblos de nuestro entorno sufrimos la despoblación desde hace años. Si bien al ser nosotros un pueblo más grande la tasa es menor que en las poblaciones que nos rodean. Sentimos la disminución de población en nuestro entorno en la afluencia a los negocios locales, tanto comercio como servicios.

¿Qué medidas concretas se están llevando a cabo para retener población joven y atraer nuevos residentes, especialmente familias?

Formación y comunicación. Este año ponemos en marcha un convenio con la Cámara de Comercio para formar a nuevos emprendedores en diferentes áreas de interés como para reciclar a población más mayor para adaptarse a las nuevas demandas. Además, seguimos apostando por los programas Escala, (antiguas Escuelas Taller) para formar a jóvenes en oficios demandados laboralmente. Cuando me refiero a comunicación se trata de contar por diferentes medios las bondades de vivir en el pueblo, potenciando cultura, educación y deportes que diversifiquen el ocio sano de nuestro pueblo.

¿Cómo se está trabajando para mejorar la oferta laboral local y apoyar a empresas que puedan generar empleo estable en el municipio?

Este año incorporamos un nuevo perfil profesional al ayuntamiento. Se trata de un técnico/a de prospección y orientación laboral que trabajará junto a la gerente de dinamización comercial y los técnicos de ARIGATA en mejorar la oferta de nuestros negocios, en retener talento y en formar en nuevas tecnologías que hay que ir incorporando a nuestros negocios.

¿Qué papel juegan los servicios públicos —sanidad, educación, transporte— en la estrategia municipal contra la despoblación, y qué mejoras están previstas?

Son recursos necesarios e imprescindibles para fijar población. La educación creará perfiles profesionales que podrán emprender en nuestro pueblo, generando riqueza y trabajo. La sanidad hace que nuestros mayores sean atendidos en su pueblo en el hospital comarcal de referencia sin tener que desplazarse a los domicilios de sus hijos muchas veces en otras comunidades autónomas. El transporte es fundamental. Es una asignatura pendiente en nuestra zona. Aquí no llega el tren y desde hace años debería estar en uso la Autovía EX-A1 que facilitaría tanto el transporte de viajeros como la entrada y salida de mercancías que nos convertiría en un punto fundamental entre las dos capitales peninsulares, Madrid y Lisboa. Esto supondría un estímulo importante al emprendimiento empresarial en el noroeste de la comunidad autónoma.

¿Qué incentivos o planes específicos tienen para favorecer el retorno de personas originarias de Moraleja que actualmente viven fuera?

Los propios que establece la comunidad autónoma y el mejor plan, ofrecer un pueblo con casi todos los recursos y servicios para ser feliz en el pueblo.

¿Cómo se está coordinando el ayuntamiento con la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres para desarrollar iniciativas conjuntas frente a la despoblación?

Mostrando disposición absoluta a colaborar con cualquier medida que suponga un freno a este problema. Lo que a nosotros nos llega a través de la ciudadanía lo trasladamos a estas administraciones para que lo consideren, y valoren su puesta en marcha en función de las competencias. Por ejemplo, trasladé a Diputación la posibilidad de crear, potenciar o subvencionar líneas regulares que comuniquen poblaciones entre sí y con la capital de provincia.