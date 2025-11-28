El mercado inmobiliario extremeño rebota con fuerza: las hipotecas suben un 22,2% en septiembre

Los datos publicados este jueves por el INE de hipotecas sobre vivienda han confirmado lo que hace unos días ya apuntaron sus estadísticas sobre compraventa: el mercado inmobiliario extremeño rebotó con fuerza después del verano tras un apagado mes de agosto y se mueve en cifras que no se veían desde hace mucho tiempo. En septiembre, los préstamos hipotecarios sobre viviendas en la comunidad autónoma fueron 837, un 22,2% más que los que se contabilizaron durante el noveno mes de 2024, recuperando la tónica que se había venido observando en la mayor parte del presente año.

El alza se situó diez puntos por encima de la nacional, dando continuidad a una tendencia que ha llevado a que en los primeros tres trimestres del año se hayan firmado 1.459 hipotecas más en la comunidad autónoma que en el mismo periodo de 2024, un 28,6% más, hasta un total de 6.558.

Este mayor dinamismo a la hora de cerrar operaciones se ha replicado también en su valor. De media, las hipotecas sobre vivienda contabilizadas en septiembre en la región se cerraron en aproximadamente 95.700 euros, cerca de 7.500 más que un año antes, y el tercer importe más elevado de 2025 tras el de abril, dejando el promedio de estos primeros nueve meses en 92.559 euros. En términos nominales, se tiene que retroceder hasta 2009, aún con la inercia de los precios de la burbuja, para llegar a una media anual superior. Lejos, no obstante, de los 171.612 euros de importe medio en España, de acuerdo a las cifras que el INE recaba a partir de la información proporcionada por los registros de la propiedad.

También los datos de los notarios

También los notarios han hecho públicos este jueves sus datos sobre el mercado inmobiliario, y reflejan una fotografía del sector muy similar. De acuerdo a ellos, Extremadura registró en septiembre el mayor aumento interanual de los préstamos hipotecarios para vivienda entre todas las comunidades autónomas, con el 39,1% (11,4% en todo el país), mientras que las compraventas crecieron un 18,4% y los precios de estas un 8,1%. Sí que se experimentó una caída en la superficie media de las viviendas vendidas en la región, que bajó hasta los 132 metros cuadrados (115 en pisos y 162 en unifamiliares).