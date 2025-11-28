Apertura Jornada Despoblación
Morales: ”Se legisla desde Madrid y no cuentan con el mundo rural”
Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, destacó en el encuentro sobre despoblación la colaboración público-privada como clave para solucionar los problemas del mundo rural
Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, impulsora del encuentro organizado por El Periódico Extremadura, afirmó en su intervención inaugural que “se legisla desde Madrid y no cuentan para nada con el mundo rural. No entiendo a los jefes de Madrid al margen de su color político. Queremos inversiones y ayudas reales. Me niego a que se llame ‘España vaciada’, la rural es una España con inmensas posibilidades. Hay mucha palabrería y tenemos los mismos derechos que en las zonas urbanas. Es un orgullo para mí sentarme con representantes de otros partidos para resolver problemas reales”.
El presidente de la Diputación de Cáceres agradeció a Prensa Ibérica la organización del evento y al alcalde de Salorino que su municipio acoja la jornada. “¡Qué lujo que la vida pública tenga alcalde como Álvaro Sánchez Cotrina, también estáis alcaldes que os complicáis la vida para mejorar la vida de los ciudadanos. Esto es la política!”.
Morales recordó a Guillermo Fernández Vara y su frase “la política es levantarse y mejorar la vida de la gente”. Cuando se refirió a la Jefa Superior de la Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas, se levantaron los aplausos del público, que llena a rebosar el Centro Cultural La Victoria de Salorino.
También nombró en su intervención a Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa, empresa que crea empleo en la provincia y que fue presidente de la Diputación de Cáceres.
“Las jornadas son muy ambicionas y probablemente no tengamos tiempo suficiente. Hay que comprometerse. Los problemas del mundo rural se solucionan aportando entre todos. Y ello tiene un papel la colaboración público-privada. La cuna no debe condicionar tu vida. ¿Qué sería del mundo rural sin autónomos? Las administraciones tenemos que estar ahí, apoyándolos”, concluyó.
La Jornada Despoblación es la primera que organiza El Periódico Extremadura y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres, las mesas redondas se desarrollan en el Centro Cultural Victoria de Salorino, recientemente abierto. Bajo el título genérico de Oportunidad en el medio rural, los temas a tratar se han estructurado en tres bloques: Gobernanza Local, Corresponsabilidad e Integración Social; y Oportunidades para el Territorio Rural y Vivienda: Solución y Oportunidad desde el mundo rural. Expertos de toda la región desgranarán estas cuestiones cruciales para el desarrollo de Extremadura.
