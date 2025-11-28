«Nuestro motor económico es el balneario. Tenemos más camas hoteleras que vecinos»

¿Cuáles diría que son hoy las principales causas de la despoblación en Baños de Montemayor y cómo ha evolucionado en los últimos años?

El problema de despoblación en Baños es menor que en otras localidades, puesto que desde hace veinte años mantenemos el mismo número de habitantes. Eso sí, hemos de tener en cuenta que somos una población pequeña en torno a 764 habitantes.

¿Qué medidas concretas está impulsando el Ayuntamiento para frenar la pérdida de población y atraer nuevos residentes?

⁠Nuestro principal motor económico es el Balneario, esto hace que el sector predominante en Baños sea el sector servicios. Para lo cual el Ayuntamiento favorece la implantación de empresas con medidas como la agilización de trámites, ayuda a la obtención de subvenciones a través del servicio de AEDL etcétera. Facilitando de esta manera la creación de puestos de trabajo y con ello la atracción/estabilización de nuevos residentes.

¿Cree que el acceso a vivienda asequible y la disponibilidad de servicios básicos son actualmente un freno para que las familias jóvenes se instalen en el municipio?

⁠Por supuesto hay que tener en cuenta que la dificultad de acceso a la vivienda es un problema endémico en buena parte del Estado y Baños no es ajeno a esa problemática. Teniendo además handicaps añadidos como la poca disponibilidad de terreno edificable debido a la orografía de la localidad y su entorno o a otros factores como es estar incluido en la Red Natura. Ante todo esto, desde nuestro Ayuntamiento se estudian diversas medidas e iniciativas como la restauración y adecuación de viviendas antiguas para su posterior alquiler u otras destinadas a la obtención de suelo edificable.

¿Qué sectores económicos considera que tienen mayor potencial para generar empleo estable en Baños de Montemayor y ayudar así a fijar población?

⁠Como he dicho antes, el sector económico mayoritario es el sector servicios. No en vano disponemos de unas mil cuatrocientas plazas de alojamiento, junto con una amplia gama de oferta gastronómica y de actividades. Teniendo además localidades cercanas como Guijuelo o Ledrada con importantes industrias chacineras de las cuales también se beneficia Baños de Montemayor en forma de puestos de trabajo. A la hora de fijar población, no debemos olvidar un complemento importante que es la existencia de una amplia serie de actividades e infraestructuras para el ocio: Gimnasio, pabellón polideportivo, taichí, yoga, biblioteca con sala de ordenadores etc. Teniendo además en cuenta las amplias posibilidades que ofrece el entorno de nuestro municipio para la práctica de deportes en la naturaleza: carreras por montaña, BTT, ciclismo de carretera o senderismo.

¿Qué apoyo considera imprescindible por parte de la Junta de Extremadura o el Gobierno central para afrontar el reto demográfico en la zona?

⁠La Junta debe apoyar fundamentalmente con políticas que faciliten el acceso a la vivienda, la implantación de nuevas empresas junto con la consolidación/mejora de las ya existentes. Además en zonas como la nuestra debe apoyar la conservación y mejora de la naturaleza y el medio ambiente. Sin olvidar la implementación de infraestructuras que configuren una red de comunicaciones adecuada, ofreciendo así un entorno efectivo y adecuado para algo que está tan en auge como el teletrabajo.

¿Cómo imagina Baños de Montemayor dentro de diez o quince años si las iniciativas contra la despoblación tienen éxito?

⁠Imagino Baños con una población estable, joven, desarrollando su vida en un entorno de crecimiento sostenible con oportunidades tanto laborales como de ocio que fijen a esa población que ya tenemos y sean lo suficientemente atractivas como para aumentar el número de habitantes.