Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

En los primeros nueve meses de 2025 se han firmado 1.459 hipotecas más en Extremadura que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento del 28,6%, hasta un total de 6.558

Borja Peña, de la Oficina de Arquitectura Beta.Ø, da a conocer nuevos detalles y enseña por dentro el futuro recinto turístico

Los 200 pisos que se crearán en El Junquillo serán los primeros que Urvipexsa creará próximamente en la ciudad, pero habrá más promociones en Vegas del Mocho, Residencial Universidad, Nueva Ciudad y Residencial Gredos

Tras más de dos décadas al frente de la organización, este ganadero abulense deja el cargo para asumir la Secretaría de Agricultura en la ejecutiva nacional, desde la que seguirá luchando por los intereses del campo extremeño

Serán 5.500 plazas semanales entre las dos capitales de provincia