Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de noviembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El mercado inmobiliario extremeño rebota con fuerza: las hipotecas suben un 22,2% en septiembre
En los primeros nueve meses de 2025 se han firmado 1.459 hipotecas más en Extremadura que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento del 28,6%, hasta un total de 6.558
El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres
Borja Peña, de la Oficina de Arquitectura Beta.Ø, da a conocer nuevos detalles y enseña por dentro el futuro recinto turístico
Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?
Los 200 pisos que se crearán en El Junquillo serán los primeros que Urvipexsa creará próximamente en la ciudad, pero habrá más promociones en Vegas del Mocho, Residencial Universidad, Nueva Ciudad y Residencial Gredos
Ignacio Huertas, exsecretario general de UPA-UCE Extremadura: "Necesitamos que haya una ley que defienda a las explotaciones familiares"
Tras más de dos décadas al frente de la organización, este ganadero abulense deja el cargo para asumir la Secretaría de Agricultura en la ejecutiva nacional, desde la que seguirá luchando por los intereses del campo extremeño
Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
Serán 5.500 plazas semanales entre las dos capitales de provincia
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región