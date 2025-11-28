Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Cartel de venta en un bloque de viviendas.

Cartel de venta en un bloque de viviendas. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El mercado inmobiliario extremeño rebota con fuerza: las hipotecas suben un 22,2% en septiembre

En los primeros nueve meses de 2025 se han firmado 1.459 hipotecas más en Extremadura que en el mismo periodo de 2024, lo que supone un aumento del 28,6%, hasta un total de 6.558

El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres

Borja Peña, de la Oficina de Arquitectura Beta.Ø, da a conocer nuevos detalles y enseña por dentro el futuro recinto turístico

Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?

Los 200 pisos que se crearán en El Junquillo serán los primeros que Urvipexsa creará próximamente en la ciudad, pero habrá más promociones en Vegas del Mocho, Residencial Universidad, Nueva Ciudad y Residencial Gredos

Ignacio Huertas, exsecretario general de UPA-UCE Extremadura: "Necesitamos que haya una ley que defienda a las explotaciones familiares"

Tras más de dos décadas al frente de la organización, este ganadero abulense deja el cargo para asumir la Secretaría de Agricultura en la ejecutiva nacional, desde la que seguirá luchando por los intereses del campo extremeño

Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos

Serán 5.500 plazas semanales entre las dos capitales de provincia

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  5. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  6. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región

Agenda Cultural de Extremadura

Agenda Cultural de Extremadura

La Diputación de Cáceres activa un plan estratégico para atraer nuevos pobladores y frenar la despoblación rural

La Diputación de Cáceres activa un plan estratégico para atraer nuevos pobladores y frenar la despoblación rural

Fran Sánchez Vega: «los 24 grupos de acción local lideramos la lucha contra la despoblación»

Fran Sánchez Vega: «los 24 grupos de acción local lideramos la lucha contra la despoblación»

Álvaro Sánchez Cotrina: «nos han transmitido que las oportunidades estaban fuera, que quedarse era fracasar y yo me rebelo contra eso»

Álvaro Sánchez Cotrina: «nos han transmitido que las oportunidades estaban fuera, que quedarse era fracasar y yo me rebelo contra eso»

César Herrero: «nuestro mejor plan contra la despoblación es ofrecer un pueblo donde se pueda ser feliz»

César Herrero: «nuestro mejor plan contra la despoblación es ofrecer un pueblo donde se pueda ser feliz»
