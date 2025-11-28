¿Cuáles considera que son las causas principales de la despoblación en Herreruela ?

La verdad es que, en los últimos años, hemos logrado mantener la población gracias a las familias jóvenes que permanecen en el pueblo, en gran parte porque contamos con una empresa importante del sector del ibérico que está generando empleo. A ello se suman varias pequeñas empresas y autónomos que también contribuyen al sostenimiento de la población. Además, resultan fundamentales los puestos de trabajo del ayuntamiento, donde contamos con una técnica de turismo y dos maestras en el centro de educación infantil de cero a tres años. Tenemos muchos niños y niñas; de hecho, somos uno de los municipios con mayor número en la zona. Gracias a todos estos factores conseguimos mantenernos, aunque la tendencia general, lógicamente, sigue siendo la pérdida de población, por desgracia

¿Qué servicios o infraestructuras cree que son más urgentes para frenar la marcha de vecinos?

Sin duda, la residencia de ancianos y el centro de día. Al final, mucha gente mayor se marcha a residencias de otros pueblos, aunque sean municipios vecinos, pero se van de Herreruela. Una vez que tengamos abierta la residencia, lograremos mantener la población y se crearán nuevos puestos de trabajo, fortaleciendo aún más los servicios del municipio. Para favorecer la conciliación familiar, ya contamos con la guardería y con numerosas actividades por las tardes, de manera que las familias pueden dejar a sus hijos mientras trabajan o realizan otras tareas. Además, mantenemos la ludoteca hasta diciembre. La nueva residencia es clave para fijar población y crear empleo en Herreruela. Por ello, la alcaldesa reclama que, a la ayuda de 150.000 euros concedida por la Diputación de Cáceres, se sume el impulso económico de la Junta de Extremadura, que es la administración competente en este tipo de servicios, con el fin de desbloquear un proyecto paralizado desde 2006 y convertirlo en un motor demográfico esencial para el municipio. Herreruela avanza también en la recuperación de viviendas en ruina para facilitar el acceso a la vivienda y atraer a nuevos vecinos al municipio.

¿Qué iniciativas está impulsando el Ayuntamiento para generar empleo o apoyar a emprendedores en el municipio?

Nuestro proyecto principal actualmente es la residencia, que lleva construida desde hace muchos años (2006), pero que nunca ha llegado a ponerse en marcha. Por ello hemos tenido que realizar reformas y adaptar distintas partes del edificio, como la climatización o el cambio de algunas puertas. Además, hay cuatro habitaciones que, tal y como están, solo podrían destinarse a personas válidas, pero no servirían para dependientes. En su momento solicitamos una reunión con la presidencia de la Diputación de Cáceres y también con la Junta de Extremadura, y la reunión con la Diputación fue muy positiva, ya que nos ha concedido una ayuda de 150.000 euros, imprescindible para poder llevar a cabo una licitación de obra y gestión. Ahora estamos pendientes de la ayuda de la Junta de Extremadura, administración competente en este tipo de servicios, para completar el proyecto y poder poner en marcha la residencia cuanto antes.

¿Existe un plan municipal para facilitar el acceso a la vivienda —alquiler, rehabilitación o venta— a quienes quieran instalarse en Herreruela?

Estamos trabajando en la demolición de casas en ruina que están abandonadas y cuyos propietarios no aparecen o no muestran interés en ellas. Actualmente, estamos ejecutando el derrumbe de una vivienda por abandono, ya que además perjudica a otros vecinos. La idea es expropiar ese terreno para, posteriormente, poder venderlo a personas interesadas en construir su vivienda o destinarlo a vivienda social para su alquiler.

¿Cómo valora el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación u otras administraciones en la lucha contra la despoblación? ¿Qué medidas considera imprescindibles?

Los pueblos pequeños como Herreruela no podríamos seguir adelante con presupuestos tan limitados, de apenas 400.000 euros anuales. No podríamos hacer absolutamente nada si no fuera por los planes de obra y empleo de la Diputación y de la Junta. Por ejemplo, el centro de educación infantil se construyó con una ayuda de la Diputación de Cáceres, y también hemos rehabilitado todo el centro social del pueblo, que alberga la biblioteca, una nueva sala de formación y coworking, y un centro de interpretación. Todo esto se ha realizado igualmente con ayudas de la Diputación de Cáceres.