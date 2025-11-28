El PP de Extremadura irá el domingo a la manifestación contra Sánchez: "Es por la democracia"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha confirmado la presencia del partido este domingo en la manifestación "sin siglas" que ha convocado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, contra el gobierno de Pedro Sánchez y la corrupción. "La bandera del Partido Popular la quedaremos en casa y cogeremos la de la democracia, la de la sociedad, la de entender que hay otra forma que es la de estar en política para servir al ciudadano", ha señalado.

En declaraciones a los medios en Guadiana (Badajoz), Bautista ha hecho alusión a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ingreso en prisión de Koldo García y José Luis Ábalos, y la reciente salida de ella de Santos Cerdán. Bautista ha criticado que se haya pretendido hacer ver que estos son "casos aislados" o "manzanas podridas", cuando a su juicio son situaciones que "afectaban estando en el Gobierno".

Lucía Feijoo Viera

"Caso Sánchez"

"Son contratos del Gobierno. Son cuestiones que han afectado siempre al Gobierno. Y se trata de dos secretarios de Organización que entran en la cárcel. Los números dos de Sánchez, los dos, han entrado en la cárcel. Por tanto, no estamos hablando del caso Cerdán, ni del caso Koldo, ni del caso Ábalos. Estamos hablando sin ninguna duda del caso Sánchez y no hay otra opción que no sea esa", ha remarcado.

Según Bautista, existen "interrogantes por descubrir", en referencia a la situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que irá a juicio por presuntos delitos "muy graves" en febrero por el caso de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. "Aquí la X se llama Pedro Sánchez y es evidente que esto afecta a la misma Moncloa de la que salía todo", ha criticado.

Organización criminal

También ha definido el PSOE como una presunta "organización criminal" que delinquía con el objetivo fundamental de tener "esa presunta caja B". Para Bautista, es un caso que llega "hasta la podredumbre absoluta de la propia Moncloa". "Esto es una forma de estar en política que no debe permitirse ni permanecer y aquí debe estar la sociedad española toda con independencia de lo que vote cada uno", ha insistido.

De esta forma, ha llamado a la movilización de este domingo en Madrid a todos los españoles para defender "la bandera de la decencia" y demostrar que hay otra forma de gobernar, de estar en política, de servir a los ciudadanos y de no servirse a uno mismo". A su juicio, si todos los españoles defienden la democracia "con independencia de lo que luego cada uno vote, a España le irá mucho mejor".

"Esto no va de luchas partidistas, esto va de lucha por la democracia, que es lo que está en juego, ya que nos unen muchas cosas a los españoles con independencia de que en determinados momentos hayamos votado uno una cosa y otro otra", ha concluido.