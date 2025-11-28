«Si todo sale como tenemos proyectado, el crecimiento podría ser espectacular»

¿Cuáles considera que son actualmente las principales causas de la despoblación en Saucedilla y cómo han cambiado en los últimos años?

Uno de los motivos principales de la despoblación en nuestros pueblos es la escasez de vivienda. Eso hace que la gente joven se vaya a vivir a ciudades o a poblaciones mayores donde encontrar las viviendas y tener servicios y confort. Por eso en Saucedilla hemos redactado un proyecto para ejecutar seis viviendas. En total serán 16, pero en un principio vamos a poner en marcha seis para que las parejas jóvenes se queden en Saucedilla.

¿Qué medidas está impulsando el ayuntamiento para fijar población joven y atraer nuevos residentes al municipio?

Además de facilitar el acceso a la vivienda, otra de las medidas que pusimos en marcha cuando llegamos al gobierno es subvencionar con 1.500 euros a cada niño que naciera. Ha sido muy exitosa, pues ha propiciado un crecimiento espectacular de nuevos nacimientos. De haber dos o tres niños l año, nos encontramos con hasta 15. Aparte, en el colegio subvencionamos con 10.000 euros para libros y material, lo que supone un ahorro para las familias.

¿La falta de vivienda disponible o asequible es un freno para el asentamiento de nuevas familias en Saucedilla? ¿Qué soluciones plantea?

También estamos construyendo seis naves industriales, porque, aunque tengas muchas viviendas, si no hay empleo o no salidas laborales, nos quedamos igual. La idea es construir más naves industriales, Además hay que sumar la construcción de una residencia, que también va a generar empleo. Ya que es de 85 plazas. Hemos terminado también de construir una escuela infantil, que abrirá sus puertas a primero del 2026. Aprovecho para invitar a futuras empresas que se quieran ubicar en nuestro municipio.

¿Qué sectores económicos cree que tienen mayor potencial para generar empleo estable en el municipio y combatir así la pérdida de habitantes?

La fruta, los olivos, el trabajo en el campo en general son alternativas que están funcionando y que están generando empleo. A todo ello hay que añadir el atractivo turístico de nuestros recursos naturales como el Parque Ornitológico. Así en breve vamos a sacar a licitación, el recinto turístico formado por dos bungalows y cinco chozos. No puedo tampoco olvidar las ayudas municipales al pequeño autónomo con 2.500 euros al año.

¿Cómo imagina Saucedilla dentro de diez o quince años si las políticas contra la despoblación funcionan como espera?

Si todo sale como tenemos proyectado el crecimiento podría ser espectacular. De los 900 habitantes actuales podemos pasar a multiplicar la población. Pero claro, es un trabajo a muy largo plazo.