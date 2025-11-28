El Seprona y los Agentes del Medio Natural se formarán para combatir el furtivismo en Extremadura

La Junta de Extremadura y la Guardia Civil planean implementar acciones de capacitación conjuntas dirigidas a los equipos responsables de combatir el furtivismo en el sector cinegético de la comunidad autónoma. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la coordinación operativa entre ambas instituciones frente a estas actividades ilegales.

Tras un encuentro con el general de división jefe de la zona de Extremadura, José Manuel Santiago Marín, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, detalló que la formación estará destinada a los Agentes del Medio Natural y a los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Esta capacitación buscará, fundamentalmente, clarificar y delimitar el campo de actuación que corresponde a cada organismo en la lucha contra esta problemática. El consejero Ramírez señaló que las zonas más vulnerables al furtivismo de caza mayor en la actualidad son entornos como Sierra de San Pedro, Ibores y el norte de Cáceres, mientras que la incidencia en la caza menor es menor.

Nuevo reglamento

Además, Ramírez mencionó la reciente aprobación del nuevo reglamento de Agentes del Medio Natural, que contempla la creación de ocho unidades de investigación especializadas en la lucha contra el furtivismo. Se prevé que la formación se realice especialmente antes del inicio de la temporada de caza para planificar la estrategia de cada campaña.

La reunión también sirvió para considerar la extensión de estas actividades formativas al ámbito de los incendios forestales, otro aspecto crucial donde se busca la máxima coordinación. El consejero destacó el papel investigador del Seprona para esclarecer las causas de los incendios y asegurar que los responsables sean llevados ante la Justicia.