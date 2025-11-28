Testimonios en primera persona: una mirada desde la Sierra de San Pedro

¿Por qué merece la pena vivir aquí? Habitantes de la comarca de la Sierra de San Pedro ofrecieron sus testimonios sobre las oportunidades y aspectos positivos de desarrollar su día a día en este espacio hermoso y a la vez lleno de posibilidades.

Joaquín Casquero, representante de la industria corchera de San Vicente de Alcántara (Asecor) y Soraya Merino, psicopedagoga. / Carlos Gil

Joaquín Casquero, representante de la industria corchera de San Vicente de Alcántara (Asecor) afirmó: “el mundo del corcho no está en su mejor momento. Dependemos del vino, que también está a la baja. En Extremadura tenemos 25 empresas asociadas. En la campaña de recogida de corcho se está produciendo un problema, ya que no todo el mundo quiere trabajar en el campo. Las empresas se están transformando y ya haciendo todo el proceso aquí, apostando por I+D"

Soraya Merino es psicopedagoga y coordinadora del programa ‘Salorino te cuida’. El envejecimiento de la población provoca que sean necesarios cuidados en el municipio y por eso “esta iniciativa del ayuntamiento en colaboración con la Junta trata de acercar al pueblo servicios que solo los hay en las ciudades. Atendemos a 90 personas. En Salorino tenemos todo lo necesario para vivir y desarrollarnos profesionalmente”.

Padre Maikel Monterrey y Joaquín Casquero. / Carlos Gil

El padre Maikel Monterrey (párroco de dos parroquias de la zona, Membrío y Salorino) explicó que su residencia está en Valencia de Alcántara. “Es sorprendente ver tanta casa vacía y ausencia de niños. Ahora son los mayores los que asisten a misa. El cuerpo tiene que tener alma y corazón. Los pueblos son cunas de identidad y valores. Prefiero llevar a la gente al campo que a los centros comerciales de las grandes ciudades. No deberían de descuidar su identidad y su forma de ser y de vivir”.