La Unión Extremadura pide un control "exhaustivo" para evitar la propagación de la peste porcina

La organización agraria La Unión Extremadura ha reclamado este viernes que la comunidad autónoma solicite al Ministerio de Agricultura un control "exhaustivo" que evite la expansión de la peste porcina africana (PPA) en el territorio regional, coincidiendo con la reunión en la que se abordará la detección de dos casos en dos jabalíes hallados en Cataluña.

Se trata de los primeros registrados desde noviembre de 1994, según confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que detalló que los animales —dos jabalíes silvestres muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Cataluña)— dieron positivo en la enfermedad. El departamento subrayó que se trata de una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no pueden contagiarse ni por contacto con animales ni por la ingesta de productos derivados.

Medidas estrictas

En la Unión Europea, la PPA está catalogada como enfermedad de categoría A, lo que obliga a los Estados miembro a adoptar medidas estrictas para su control y erradicación. El Ministerio ha solicitado al sector que extreme las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de porcino y jabalíes, así como en el transporte de animales, y ha recordado la obligación de comunicar cualquier sospecha a los servicios oficiales de las comunidades autónomas. Además, se han iniciado investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad en estos animales salvajes.

Un riesgo elevado para el porcino extensivo

La Unión califica la aparición de este foco como "muy grave" para el sector del porcino en Extremadura. Recuerda que esta enfermedad, de “alto grado de contagio”, resulta más complicada de frenar en explotaciones extensivas como las de cerdo ibérico, por la exposición continua a la cabaña de jabalíes que "expanden la enfermedad sin control".

Por el contrario, en las explotaciones estabuladas la prevención es “más sencilla”, ya que el manejo en instalaciones cerradas permite reducir la posibilidad de contacto con el jabalí como vector de contagio.

Secuelas de los brotes de los 80 y 90

La organización agraria recuerda también que la peste porcina africana provocó graves perjuicios en Extremadura durante las décadas de los 80 y 90, cuando la región no pudo exportar productos del cerdo ibérico ni siquiera tras su periodo de curación. Por ello, insiste en la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas para evitar que se repita aquella situación.