Zapatero entra en precampaña: “Extremadura tiene posibilidades como nunca en la historia"

“Solo vengo a contar cosas positivas. Ya hay una legión en el país dispuesta a dar malas noticias”. Así ha iniciado en la noche de este viernes su intervención el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrega de los Premios Rafael Castilla, a cargo de la agrupación del PSOE de Llerena, que en esta edición ha galardonado a Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso, y a la militante llerenense Mari Castilla.

Zapatero ha aprovechado el acto, en plena precampaña de las elecciones extremeñas, para realizar un paralelismo durante casi 45 minutos entre el “progreso” que ha supuesto el socialismo en España, de la mano de figuras como Pedro Sánchez, el expresidente extremeño Fernández Vara y su propio legado, y el franquismo, cuyo final cumple ahora 50 años, y que “desgraciadamente” algunos defienden ahora, vinculado al "negacionismo" de los avances.

"Extremadura puede sumarse"

Para Zapatero, España “vive el mejor momento de nuestra historia” y Extremadura puede sumarse a ese progreso a partir de las elecciones del 21 de diciembre: “Aquí hay cosas que ahora son decisivas, y hay que votar a quien cree en ellas”. A su juicio, “esta tierra tiene posibilidades como nunca en la historia. Es esencial industrializar Extremadura con el apoyo del Gobierno, pensando en verde y en digital”.

El expresidente destacó la nueva fábrica de diamantes para chips en Trujillo, anunciada esta semana, con una inversión de 2.350 millones, de ellos 700 aportados por el Gobierno. “Es la industrialización tecnológica de Extremadura por la que luchó tanto ese hombre íntegro que era Vara”, dijo.

Zapatero recriminó al PP que afirme que el PSOE no ha hecho nada por la región: “¿Pero qué era Extremadura? Tenía la mayor tasa de analfabetismo, emigración, pobreza como regla de vida, y con la democracia se convirtió en una región digna y cada vez con más posibilidades”, señaló. Porque, agregó, “Extremadura es la tierra que más se parece al PSOE en valores y en historia, en esa capacidad de luchar por la igualdad, de defender dignidad, de no ser olvidados ni marginados, esa es la esencia de Extremadura y nosotros debemos hacer un proyecto de futuro como el que encarna Miguel Ángel Gallardo”, rubricó.

El expresidente defendió la democracia, que atribuyó especialmente a los méritos socialistas, frente a los ecos de la dictadura. “Es tanta la generosidad que ha habido en España que hasta los franquistas viven mejor en la democracia que con Franco”, ironizó.

Crítica a los obispos

Habló de que España es el país con más esperanza de vida y de los “avances sociales” que la sitúan por delante de otros muchos Estados “avanzados” del mundo, en materia de leyes contra la violencia machista, a favor del feminismo, para frenar el cambio climático, para recuperar la memoria histórica o de apoyo al matrimonio igualitario.

“Vi desde Moncloa la mayor movilización de los obispos y creí que iba al infierno. Me hubiera gustado verlos movilizarse también ante la barbarie de Gaza como hicieron contra la ley del matrimonio homosexual”, subrayó.

"Obsesionados con Sánchez"

Zapatero defendió especialmente a figuras como Óscar Puente (“somos el primer país en infraestructuras de transporte), al que definió como el ministro que Extremadura estaba esperando para terminar la alta velocidad. Pero sobre todo respaldo a Pedro Sánchez: “Están obsesionados con él, antes conmigo, antes con Felipe González, aunque ahora ya no”, dijo irónico en alusión a este último.

Sobre el actual presidente, destacó que “es valiente, progresista y ha llevado a España a las mejores cotas económicas y sociales”, en alusión a la subida del empleo, las pensiones y el SMI.

A Guardiola se refirió para censurarle la eliminación de la Ley de Memoria Histórica por la Ley de Concordia: “La concordia empieza por reconocer a los que sufrieron injustamente y fueron olvidados (…) Sería muy favorable que los jóvenes pudieran visitar esas fosas y ver la barbarie, que es lo contrario de la democracia”, espetó.

También le reprochó a la presidenta extremeña su negativa a debatir en campaña: “Quien no lo hace, suele perder. Rajoy no lo hizo y perdió”.

Gallardo: un modelo alternativo

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, centró su intervención en la defensa de los derechos sociales y en la importancia de que la región marque su propio camino. Según afirmó, Extremadura se enfrenta a “un PP tutelado desde Madrid, que ha convertido estas elecciones en un experimento para el resto del país al considerar que este territorio vale menos que otros”.

Gallardo calificó como una “coincidencia afortunada” la presencia en el acto de Patxi López y José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, reunir en un mismo escenario a “quienes lucharon por la libertad frente a la dictadura” y a “quien impulsó la paz social y más derechos en España” supone un motivo de orgullo para Llerena.

Durante su discurso, el candidato preguntó “qué uso ha dado Guardiola” a los más de 7.500 millones de euros destinados por el Gobierno central a Extremadura. Aseguró que la derecha “no ha sabido gestionar esos fondos” y acusó al Ejecutivo autonómico de priorizar los intereses de los “más poderosos”, con rebajas fiscales incluidas, mientras descuida áreas esenciales como la educación y la sanidad.

También recordó varios avances promovidos por gobiernos socialistas y destacó la puesta en marcha de nuevos proyectos en la región que, según dijo, empiezan a materializarse y contribuirán a que los jóvenes no tengan que abandonar Extremadura “por falta de oportunidades”.

Gallardo señaló que el próximo 21 de diciembre la ciudadanía deberá elegir entre “un modelo que pone en el centro la sanidad, la educación, la vivienda como derecho y la igualdad” y otro que, según afirmó, “ya ha demostrado que no mejora la vida de la gente”. En este sentido, aseguró que el PSOE trabajará para garantizar que los menores de pequeños municipios accedan a servicios públicos sin obligar a sus familias a desplazarse y para que la vivienda deje de ser “un negocio controlado por grandes propietarios”.

Patxi López: por la militancia

También tomó la palabra Patxi López, quien recogió el premio que dedicó a los “miles y miles de militantes socialistas” y en especial a la militancia del socialismo vasco, “que dio la vida por la libertad y la paz”, una paz tras la barbarie terrorista en Euskadi que atribuyó a “dos gobiernos socialistas y eso lo llevaremos siempre en el corazón”, dijo agradeciéndolo a Zapatero.

Destacó que la militancia socialista “nació para transformar las injusticias”, entre ellas citó la “falta de servicios básicos en Extremadura”, aludiendo a la escasez de médicos o plazas de comedor escolar.

Su "segunda tierra"

Patxi López, que reiteró que tiene en Extremadura su segunda tierra por la acogida que brindó la región a su madre en tiempos complicados, instó a que el próximo presidente autonómico sea socialista “porque de su mano volverá la igualdad y la justicia social. Nadie es libre si es esclavo de la necesidad”, incidió.

Frente a ello, retrató a un PP “que usa el dinero para que los amiguetes hagan negocios y para traer a la extrema derecha”.

Por último, López arengó a la militancia a “defender una democracia que no se defiende sola”. “Solo os tenemos a vosotros, a gente dispuesta a salir a partirse la cara para defender los valores socialistas, sé que lo vais a hacer y por eso este premio es para vosotros”, concluyó.