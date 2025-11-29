Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Energía y fiscalidad: más allá de la central de Almaraz

Además de mantener la ecotasa, Gallardo plantea crear un nuevo impuesto para compensar a Extremadura por el impacto territorial que causan los grandes parques eólicos y fotovoltaicos

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D. / PSOE de Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida

El PSOE de Extremadura también sitúa la energía como uno de los pilares de su programa electoral para el 21 de diciembre: plantea una 'Segunda Revolución Energética' destinada a que la producción renovable genere empleo, industria y riqueza en la región. Los socialistas reconocen que Extremadura produce energía para toda España, pero no recibe el retorno económico suficiente, y defienden un giro en las políticas del PP para vincular los proyectos renovables con la implantación de nuevas industrias en el territorio.

Así, Miguel Ángel Gallardo plantea una Ley de Retorno Industrial Energético con el objetivo de asegurar que los nudos eléctricos estratégicos de la comunidad prioricen la llegada de empresas que generen valor añadido. Según se recoge en el programa electoral, esta norma permitiría agilizar la disponibilidad de potencia para nuevos proyectos y facilitaría la instalación de industrias verdes vinculadas a la energía solar y eólica. El PSOE considera que esta legislación es necesaria para acabar con el modelo en el que Extremadura exporta energía pero no empleo.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D. / PSOE de Extremadura

Impuesto sobre la Huella de Carbono

Además de mantener la ecotasa, la propuesta energética incorpora un nuevo impuesto sobre la Huella Territorial Energética, dirigido a las grandes compañías que operan parques fotovoltaicos y eólicos en la región. La formación asegura que esta tasa serviría para compensar económicamente a Extremadura por el impacto territorial de estas instalaciones, y que su recaudación se destinaría íntegramente a políticas de cohesión territorial, modernización local, empleo verde y refuerzo de los servicios públicos.

Vídeo | ‘Sí a Almaraz’ confía en que el CSN concluya su informe “pronto” y “despeje la incertidumbre”

Vídeo | ‘Sí a Almaraz’ confía en que el CSN concluya su informe “pronto” y “despeje la incertidumbre”

El Periódico Extremadura

El PSOE plantea también una estrategia de transformación productiva basada en clústeres de industrias verdes, economía del dato y digitalización, con la intención de atraer empresas tecnológicas y fomentar la cadena de valor vinculada a las renovables. La formación defiende que esta estrategia permitiría que la energía generada en la comunidad deje de ser una exportación barata y se convierta en una palanca para la industrialización.

Almacenamiento energético

La oferta electoral incluye asimismo una apuesta por proyectos de almacenamiento energético, redes inteligentes y autoconsumo, así como el impulso de inversiones en eficiencia energética, rehabilitación y descarbonización del parque residencial.

Noticias relacionadas y más

En clave electoral, los socialistas presentan esta agenda como una ruptura con las políticas de María Guardiola, a quien acusan de "mirar hacia otro lado" frente al despliegue renovable sin retorno económico. La formación sostiene que su propuesta garantiza que la transición energética "sea justa" y priorice el desarrollo industrial y el empleo local.

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  5. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  6. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región

Gallardo promete viviendas públicas a 90.000 euros y Atención Primaria en un máximo de 48 horas

Gallardo promete viviendas públicas a 90.000 euros y Atención Primaria en un máximo de 48 horas

Energía y fiscalidad: más allá de la central de Almaraz

Energía y fiscalidad: más allá de la central de Almaraz

Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña

Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña

Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: "Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes"

Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: "Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes"

Más de 55.000 millones de euros de la economía española dependen del agua de los embalses

Más de 55.000 millones de euros de la economía española dependen del agua de los embalses

Zapatero entra en precampaña: “Extremadura tiene posibilidades como nunca en la historia"

Zapatero entra en precampaña: “Extremadura tiene posibilidades como nunca en la historia"

Humedades, colchones rotos y falta de personal: la residencia de mayores en Villalba de los Barros que investiga la Junta

Humedades, colchones rotos y falta de personal: la residencia de mayores en Villalba de los Barros que investiga la Junta

El PP de Extremadura irá el domingo a la manifestación contra Sánchez: "Es por la democracia"

El PP de Extremadura irá el domingo a la manifestación contra Sánchez: "Es por la democracia"
Tracking Pixel Contents