Ione Belarra, desde Cáceres, atribuye al PSOE la responsabilidad en los casos de Cerdán y Ábalos: "tiene que rendir cuentas"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha expresado este sábado su oposición frontal a cualquier reducción de la Política Agraria Común (PAC) que pueda comprometer la rentabilidad de los productores extremeños. Sus declaraciones se han producido durante la manifestación 'Por el embargo de armas integral y ruptura total de relaciones con Israel. Stop genocidio', convocada en Cáceres por la plataforma Extremadura por Palestina.

Según De Miguel, el rearme europeo puede acabar teniendo efectos directos sobre los derechos sociales, los servicios públicos y los fondos agrarios. La dirigente ha afirmado que el conflicto en Palestina “tiene mucho que ver” con ese proceso y ha alertado de que cualquier recorte de la PAC tendría "un impacto muy significativo en Extremadura", debido al peso que estas ayudas suponen para la rentabilidad de las producciones y la sostenibilidad de los pueblos rurales.

"Pueblos vivos"

"La PAC contribuye también a mantener las economías rurales y nuestros pueblos vivos", ha recordado la candidata, quien ha reiterado que Unidas por Extremadura “se opone a cualquier recorte que suponga que los agricultores produzcan en peores condiciones y con una rentabilidad menor”.

La líder de la formación ha insistido además en que el genocidio contra la población palestina “no ha terminado”. “Esta misma semana Israel ha seguido matando a población palestina”, ha afirmado.

Genocidio palestino

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que también ha participado en la movilización cacereña, ha hablado en clave nacional para afirmar que la legislatura atraviesa "un momento crítico" tras la entrada en prisión preventiva del exministro socialista José Luis Ábalos y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya dado "todas las explicaciones necesarias" sobre por qué le cesó en 2021.

Además, ha denunciado que el PSOE no se haya comprometido a "devolver hasta el último euro robado". "Nosotras vamos a denunciar con la misma contundencia la corrupción del PSOE y la corrupción del PP", ha aclarado Belarra, que ha recalcado que "no se puede pasar de puntillas por el hecho de que estas personas hicieron lo que hicieron porque eran los principales altos cargos del PSOE", en referencia a Ábalos y a Santos Cerdán.

No eran simples "militantes"

En este sentido, ha destacado que "a Santos Cerdán y Ábalos no les cogían el teléfono porque eran militantes del PSOE, sino porque eran los secretarios de organización".

Por tanto, según Belarra, "el PSOE es responsable también de esta situación y tiene que rendir cuentas".

Frente a todo ello, Podemos ha propuesto al Gobierno "que pase a la ofensiva social, que realmente abordemos los grandes problemas que tiene este país", pero "lamentablemente tengo la sensación de que Pedro Sánchez ha tirado la toalla", ha concluido Belarra.

Genocidio en Gaza

Belarra además ha defendido la necesidad de mantener viva la reivindicación social frente al que denomina “genocidio palestino”. Belarra ha calificado el alto el fuego como "un paripé puesto en marcha por Trump y Netanyahu", una “operación mediática”, según sus palabras, destinada a frenar las protestas internacionales.

La dirigente ha recordado que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica y ha lamentado que la ayuda no esté llegando con normalidad mientras la población “se sigue muriendo de sed, hambre y enfermedades”. "Si Trump y Netanyahu quieren que nos olvidemos de que hay 70.000 palestinos asesinados, no lo vamos a hacer", ha señalado Belarra, quien sostiene que la única vía para detener la violencia es “desmantelar las capacidades militares de Israel”.