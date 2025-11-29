Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta de Extremadura organiza una Jornada informativa sobre el Programa Releva, para el traspaso de negocios en Extremadura

Es un recurso de apoyo que ofrece asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar procesos de relevo empresarial en Extremadura.

La Dirección General de Empresa ha organizado una jornada informativa para autónomos, micropymes y personas emprendedoras interesadas en el traspaso empresarial, dentro del Programa Releva, que tendrá lugar el próximo lunes día 1 de diciembre en Mérida. La sesión está dirigida tanto a titulares de empresas que puedan cesar su actividad, como a quienes valoren dar continuidad a negocios ya existentes.

acompañamiento técnico

Durante la jornada se abordarán los servicios del Programa Releva, un recurso de apoyo que ofrece asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar procesos de relevo empresarial en Extremadura. Se trata de ofrecer información técnica a quienes puedan estar implicados en un relevo empresarial, ya sea como cedentes o como personas interesadas en asumir la actividad.

Se darán a conocer los servicios disponibles para facilitar procesos de traspaso y continuidad de negocios en la región, así como organizaciones empresariales que deseen promover la continuidad empresarial entre sus asociados. La iniciativa contempla actuaciones como la identificación de personas cedentes y emprendedoras, el diagnóstico y valoración de empresas, la difusión de oportunidades de traspaso y el acompañamiento especializado a lo largo del proceso.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través de Extremadura Empresarial. https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/jornada-informativa-del-programa-releva/

