Jornada
La Junta de Extremadura organiza una Jornada informativa sobre el Programa Releva, para el traspaso de negocios en Extremadura
Es un recurso de apoyo que ofrece asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar procesos de relevo empresarial en Extremadura.
La Dirección General de Empresa ha organizado una jornada informativa para autónomos, micropymes y personas emprendedoras interesadas en el traspaso empresarial, dentro del Programa Releva, que tendrá lugar el próximo lunes día 1 de diciembre en Mérida. La sesión está dirigida tanto a titulares de empresas que puedan cesar su actividad, como a quienes valoren dar continuidad a negocios ya existentes.
acompañamiento técnico
Durante la jornada se abordarán los servicios del Programa Releva, un recurso de apoyo que ofrece asesoramiento y acompañamiento técnico para facilitar procesos de relevo empresarial en Extremadura. Se trata de ofrecer información técnica a quienes puedan estar implicados en un relevo empresarial, ya sea como cedentes o como personas interesadas en asumir la actividad.
Se darán a conocer los servicios disponibles para facilitar procesos de traspaso y continuidad de negocios en la región, así como organizaciones empresariales que deseen promover la continuidad empresarial entre sus asociados. La iniciativa contempla actuaciones como la identificación de personas cedentes y emprendedoras, el diagnóstico y valoración de empresas, la difusión de oportunidades de traspaso y el acompañamiento especializado a lo largo del proceso.
Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través de Extremadura Empresarial. https://www.extremaduraempresarial.es/actividad/jornada-informativa-del-programa-releva/
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región