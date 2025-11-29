La Junta ofrece formación a empresas de catering para impulsar su integración en los rodajes que se desarrollan en la región

La Junta de Extremadura, a través de la Extremadura Film Commission, ha celebrado hoy una jornada formativa dirigida a empresas y profesionales del catering interesados en incorporarse a la cadena de servicios que requieren las producciones audiovisuales. La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar el posicionamiento de Extremadura como un territorio competitivo y preparado para acoger rodajes de cine, televisión y publicidad.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha destacado el esfuerzo que está realizando la Junta para consolidar a Extremadura como un gran plató natural, con localizaciones únicas, talento profesional y una estructura de servicios capaz de atender todas las necesidades logísticas de un rodaje.

En este contexto, Bazaga ha subrayado la oportunidad que supone para el sector de la hostelería - y en particular para las empresas de catering- integrarse en las producciones audiovisuales que llegan a la región. "Incorporar a los profesionales extremeños del catering abre un nicho de negocio real y en expansión, que permite diversificar la actividad y generar nuevas oportunidades económicas", ha afirmado. La consejera ha recordado que Extremadura Film Commission está ampliando su catálogo de localizaciones, así como sus directorios de profesionales y empresas de servicios.

Iniciativa

Entre las iniciativas más innovadoras se encuentra el primer catálogo de alojamientos adaptados a rodajes, que permite incluso instalar sets de filmación en algunos establecimientos. Esta herramienta ya supera el centenar de hoteles, hostales, apartamentos y casas rurales registrados. El objetivo, según ha explicado Bazaga, es convertir estos recursos en un libro integral de hospitalidad para productoras, incorporando de forma progresiva servicios esenciales como catering, restaurantes, farmacias, parkings, hospitales y todos aquellos elementos que forman parte de la vida diaria de un equipo de rodaje.

Trabajo de catering

La jornada celebrada hoy se ha centrado en las particularidades del trabajo de catering para producciones audiovisuales, una especialización que requiere conocer los ritmos del set, la organización logística y las necesidades operativas de equipos numerosos. La sesión ha contado con la participación de Esther Vázquez, de La Diligencia Catering, una profesional con más de treinta años de experiencia en cine, televisión y grandes eventos, con trabajos en producciones como 'El cuco de cristal', 'Sirat', 'MasterChef' o el festival 'Mad Cool'. Victoria Bazaga ha señalado que la integración de empresas y profesionales extremeños en los rodajes "no solo facilita la logística y reduce costes a las productoras", sino que "genera empleo, impulsa la actividad económica y deja un impacto directo en los municipios donde se filma".

Como ejemplo, ha destacado la colaboración con el equipo de la película 'Día de caza', que ha contado con contratación de servicios locales, perfiles técnicos de la región y asesoramiento en alojamientos. "Extremadura es tierra de cine y de talento", ha afirmado la consejera. "Queremos que cada rodaje que llegue a la región se convierta en una oportunidad de crecimiento, empleo y proyección para nuestras empresas. El sector del catering tiene mucho que aportar y queremos acompañarlo en este proceso".