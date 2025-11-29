El PP destaca la políticas de discapacidad de Guardiola "con hechos y no con palabras"

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que María Guardiola "está construyendo una Extremadura de todos" con la eliminación de barreras que sufren las personas con discapacidad y ayudando a que todo el mundo tenga la inclusión, la autonomía y el espacio que necesita "con hechos y no con palabras". En el acto por el Día de la Discapacidad, que se ha celebrado este sábado en Santiago del Campo, Sánchez Juliá ha destacado que las políticas de discapacidad en Extremadura se han reforzado.

Como ejemplo, ha citado que para 2026 había presupuestados 88 millones de euros más en unas cuentas que la oposición bloqueó pretendiendo frenar el avance en políticas sociales. El refuerzo, además, llega con las mejoras en el Seapd, el empleo y el deporte para personas con discapacidad.

Javier Cintas

Nuevo Cadex en Mérida

"Hechos tan importantes como es la apertura de un nuevo Cadex en la ciudad de Mérida, una demanda histórica que ha ayudado a desbloquear 46.000 expedientes que estaban parados, que estaban en el cajón, que el anterior gobierno socialista no atendió y necesitaban una respuesta", ha indicado.

En materia de empleo, Sánchez Juliá ha hecho hincapié en que el Gobierno de María Guardiola ha aprobado y ha impulsado políticas de empleo que ayudan a las personas con discapacidad a entrar en las empresas, con subvenciones de hasta 12.000 euros para que las empresas puedan contratarlos.

Además de ayudas para que las empresas puedan mantener el empleo de las personas con discapacidad en Extremadura "y también para que tengan un salario digno", ha apuntado.

Deporte inclusivo

Sánchez Juliá ha subrayado que Extremadura cuenta por primera vez en la historia con un calendario de deporte inclusivo, en el que más de 540 deportistas con y sin discapacidad compiten de manera conjunta, y que colaboran, trabajan y además desarrollan actividades deportivas con más de 65 clubes y entidades.

"Extremadura ahora es una tierra más justa, más inclusiva, donde las personas con discapacidad tienen el espacio exactamente igual que aquellos que no la tienen. Una Extremadura que mira a los ojos de todos los extremeños", ha asegurado.

"Y esa es la Extremadura que queremos seguir construyendo a partir del próximo 21 de diciembre, la Extremadura de todos y para todos, con un proyecto que dé estabilidad a nuestra tierra y por ello estamos solicitando la confianza mayoritaria de los extremeños. Porque a más confianza, más Extremadura", ha concluido.