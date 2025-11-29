Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña

La candidata sostiene que la ciudadanía muestra más apoyo a la coalición y critica la gestión del PP en dependencia

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, durante su visita a Jerez de los Caballeros.

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, durante su visita a Jerez de los Caballeros. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha valorado positivamente los resultados de la última encuesta del CIS, que, según afirma la coalición, reflejan una subida tanto en intención de voto como en número de escaños de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Para De Miguel, estos datos “reafirman las buenas sensaciones” que la formación asegura percibir en la respuesta ciudadana.

Apoyo ciudadano en la precampaña

Durante una visita a Jerez de los Caballeros, la candidata señaló que ese incremento lo están constatando estos días de precampaña, en los que “se están acercando muchas personas a la sede o nos paran por la calle para decirnos que vamos a contar con su apoyo”. A su juicio, “la gente ya está cansada de las falsas promesas de unos y otros, y saben que el voto útil es a Unidas por Extremadura para parar a las derechas y para llevar a cabo políticas verdaderamente transformadoras que protejan nuestros servicios públicos y den oportunidades a nuestra tierra”.

Críticas a la gestión en dependencia

Según la nota remitida por la coalición, De Miguel también criticó la política del Partido Popular en materia de dependencia. “No existe ni una sola plaza residencial pública en toda la comarca Sierra Suroeste, que abarca a una población de 60.000 personas”, afirmó.

Noticias relacionadas y más

Compromisos en Jerez de los Caballeros

En ese sentido, la candidata se comprometió a finalizar las obras del centro de día que se están desarrollando en Jerez de los Caballeros, y a que su gestión sea pública. Añadió que Unidas por Extremadura impulsará la creación de un centro residencial público en la localidad, al considerar que “los mayores de Sierra Suroeste no pueden seguir tan abandonados”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  5. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  6. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región

Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña

Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña

Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: "Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes"

Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: "Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes"

Más de 55.000 millones de euros de la economía española dependen del agua de los embalses

Más de 55.000 millones de euros de la economía española dependen del agua de los embalses

Zapatero entra en precampaña: “Extremadura tiene posibilidades como nunca en la historia"

Zapatero entra en precampaña: “Extremadura tiene posibilidades como nunca en la historia"

Humedades, colchones rotos y falta de personal: la residencia de mayores en Villalba de los Barros que investiga la Junta

Humedades, colchones rotos y falta de personal: la residencia de mayores en Villalba de los Barros que investiga la Junta

El PP de Extremadura irá el domingo a la manifestación contra Sánchez: "Es por la democracia"

El PP de Extremadura irá el domingo a la manifestación contra Sánchez: "Es por la democracia"

Pepa Millán critica a Guardiola por no aceptar las políticas de Vox y "el capricho" de convocar elecciones

Pepa Millán critica a Guardiola por no aceptar las políticas de Vox y "el capricho" de convocar elecciones

Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'

Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
Tracking Pixel Contents