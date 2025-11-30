Unidas por Extremadura exhibe fuerza y llama al voto descontento del PSOE: "Le vamos a dar un susto a Guardiola"

Irene de Miguel ha tenido dos alegrías esta semana: la encuesta del CIS que se conoció el viernes y el "abrazo colectivo" que ha recibido este domingo en la presentación de su candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Es cierto que a Tezanos "hay que cogerle con pinzas", pero el salón Diana del hotel Velada de Mérida se ha quedado pequeño para albergar el que hasta ahora ha sido el primer gran acto electoral de Unidas por Extremadura.

Un "llenazo", según han puesto de manifiesto los propios asistentes, con el que la formación morada ha querido exhibir músculo a las puertas de iniciarse la campaña con un mensaje de resitencia, arraigo y defensa del territorio: se erigen como "la fuerza de Extremadura", la única alternativa "fuerte, sólida y autónoma" frente a las derechas "que vuelven a echar tierra sobre las fosas comunes" y un PSOE que presenta como candidato "al rey desnudo": sin nada limpio e ilusionante que ofrecer a la izquierda extremeña.

Ambiente en la presentación de las candidaturas de Unidas por Extremadura. / Unidas por Extremadura

Extremadura, termómetro electoral

Junto a Irene de Miguel, han tomado la palabra Juan Alessandro Schirinzi, Nerea Fernández y José Antonio González Frutos, que ha querido despejar dudas sobre un error más común de lo que pueda parecer: quien quiera votar a Irene De Miguel en la provincia de Cáceres, debe coger la papeleta con su nombre. "Le vamos a dar un susto a Guardiola", ha pronosticado.

"Santiago Abascal se puede ir a la mierda. Extremadura no necesita más señoritos. Le va vamos a mandar al estercolero de la historia y va a ser aquí en Extremadura. Extremadura va a parar a las derechas", ha clamado De Miguel tras considerar que lo único positivo del adelanto electoral es que gracias a Alberto Núñez Feijóo en todos los telediarios estas Navidades se hablará en España de los problemas de Extremadura.

"Los hijos de la crisis"

La candidatura se reivindica como la de los hijos de la crisis de 2008, una generación que según ha explicado Schirinzi pretende evitar que Extremadura repita un modelo basado "en el pelotazo del ladrillo". En su propuesta electoral, la formación plantea rehabilitar los pueblos, actuar contra la despoblación, luchar por el "empleo digno", reforzar la sanidad y la educación públicas o defender el campo y la agricultura familiar frente "a los oligopolios de siempre".

Según De Miguel, se trata de una lista "de gente comprometida, decente y limpia, que no soporta la corrupción": "Quien busca beneficios económicos aquí no viene", ha ironizado entre risas y aplausos de los asistentes. En definitiva, una candidatura ganadora, no solo integrada por militantes sino también independientes "que ni siquiera tienen nuestros referentes estatales, pero que les mueve y conmueve Extremadura", ha explicado.

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta para el 21D, Irene de Miguel. / Unidas por Extremadura

La "filial de Ayuso"

De María Guardiola, Irene de Miguel ha dicho que es "una filial de Isabel Diaz Ayuso en todas sus versiones". González Frutos ha añadido después que en campaña electoral los extremeños la verán "desprendiéndose de sus socios", pero si algo tienen claro en la formación es que ambos, PP y Vox, son la misma derecha: "una más extravagante y bizarra, pero en lo esencial coinciden; una agita el árbol, otra recoge los frutos", ha dicho.

Por ello, el próximo 21D la formación pide dar la batalla y en un claro llamamiento al desencanto del electorado socialista, apela "a los que han renunciado". "A la gente que está desesperanzada e ilusionada,dicerle que hay una alternativa sólida, que no somos flor de un día, sino una fuerza que lleva siete años labrando esfuerzo en esta tierra, demostrando que somos los únicos capaces de hacer fente a la derecha y la extrema derecha", ha dicho.

Proyecto sólido

En el acto, los candidatos han presumido de la coherencia del un proyecto político que ya supera a las fuerzas que lo promovieron (Podemos e Izquierda Unida), referente para la izquierda nacional y con una agenda "exclusivamente extremeña", lo que le ha permitido centrar su discurso en los problemas reales frente al "ruido habitual" de los enfrentamientos entre PSOE y PP.

"Seguiremos defendiendo nuestra tierra con uñas y dientes, con un pie en las instituciones y mil en las calles", ha clamado Nerea Fernández, coordinadora de IU, tras advertir que el PSOE tratará ahora en campaña electoral de "ponerse la chaqueta roja". Pero "no colará", a su juicio, porque han sido cómplices de las políticas que durante años "han expoliado Extremadura". Dos claros ejemplos: las minas de Cáceres y Alconchel.