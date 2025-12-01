Abascal acusa al PP de llevar a Extremadura a unas elecciones “innecesarias” y critica que la región quede “convertida en una esquina empobrecida”

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha reprochado este lunes al Partido Popular haber conducido a Extremadura a una nueva convocatoria electoral y ha afirmado que su formación no se resigna “a que esta tierra quede convertida en una esquina empobrecida”. Lo ha dicho en la plaza de Santa María de Guadalupe, donde ha cuestionado por qué el PP extremeño no ha aceptado el mismo acuerdo político que ambas formaciones mantienen en la Comunidad Valenciana.

Según Abascal, el PP de María Guardiola ha impedido que salgan adelante medidas “en favor del campo, la industria, la seguridad y la rebaja fiscal”, mientras que ha asegurado que el PSOE continúa actuando como “una mafia que insulta a los extremeños”.

“Mi pregunta es si a la señora Guardiola le molesta que las medidas en favor del campo no las tengan los agricultores y ganaderos de aquí, cuando sus compañeros en la Comunidad Valenciana sí las han aceptado”, afirmó. También se preguntó si la popular rechaza “la condena del fanatismo climático”, las rebajas fiscales o la lucha “clara” contra la inmigración ilegal incluidas en el pacto valenciano. “La pregunta es por qué la señora Guardiola pretende ser la protagonista cuando en España nos está gobernando una mafia”, añadió.

Abascal sobre la manifestación del PP

El presidente de VOX valoró además la manifestación convocada por el Partido Popular este domingo y la calificó de “sorprendente”, al considerar que la organización territorial del PP en Almería ha sido “desmantelada esta misma semana por motivos de corrupción”.

Aun así, Abascal quiso expresar su respeto “a los españoles que ayer se manifestaron”, pero reprochó a los dirigentes populares que, a su juicio, “estafan” a la ciudadanía con convocatorias que “sirven para enarbolar banderas, pero no para echar a Pedro Sánchez a la calle”.

Críticas a Feijóo y a la falta de una moción de censura

Abascal también cuestionó la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de “no asumir la responsabilidad que tiene como primer partido de la oposición”.

“Creo que es una equivocación del señor Feijóo y que las convocatorias de movilizaciones sólo pretenden tapar esa irresponsabilidad de no ejercer la oposición en el Congreso”, afirmó.

Acusaciones del PP a VOX

El líder de VOX respondió igualmente a las críticas que desde el PP atribuyen a su partido un bloqueo de acuerdos.

“¿Por qué acusa a Vox de algo que no hace?, inquiera Abascal, al tiempo que acuda a los populares de ejercer "una tenaza" de acuerdos entre PSOE y P. El líder de la formación reclama a los populares “que hagan oposición de verdad, que acudan a los tribunales y no engañen a la gente”.

Sobre el caso Gallardo y el PSOE

Abascal también se refirió al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, al que calificó como una “huida hacia adelante” y “una ofensa a los extremeños”. Según señaló, “al señor Sánchez no le importa perder con Gallardo porque espera ganar con Guardiola, que es la portavoz azul del socialismo en Extremadura”.