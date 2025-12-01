Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en el sector ganadero

Bautista (Junta de Extremadura) pide tranquilidad y rechaza los "bulos" sobre la peste porcina africana

El consejero ha criticado a quienes difunden desinformación en redes sociales sobre la enfermedad, especialmente si es un "veterinario" y lo hace por "interés político", en un contexto de la campaña electoral próxima

Un vehículo de la UME donde se han detectado focos de peste porcina en Barcelona.

Un vehículo de la UME donde se han detectado focos de peste porcina en Barcelona. / LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha querido lanzar este lunes, en relación al brote de peste porcina africana detectado en Cataluña, un mensaje de “absoluta tranquilidad”. “Todas las medidas dependen única y exclusivamente del ministerio y por tanto nosotros estamos a lo que diga de una manera coordinada”, ha señalado el consejero, para incidir a continuación en que con esta patología no cabe la posibilidad de transmisión ni de contagio por la ingesta de carne.

Los protocolos que ha activado el ministerio “únicamente se refieren a los 20 kilómetros a la redonda de los focos de contagio que se han producido en la Comunidad Autónoma de Cataluña y no se ha detectado ningún otro foco en ninguna otra parte de España”, ha razonado Bautista. Por este motivo, ha hecho un “ llamamiento a todos aquellos que mediante los bulos están creando intranquilidad en nuestra comunidad autónoma y además lo están haciendo siendo veterinarios por una cuestión de ideología política de pertenencia a un partido político y en una campaña electoral que comienza en tan solo tres días”.

Dirigiéndose al resto de fuerzas políticas, “en especial al Partido Socialista”, ha afirmado que “ahora no cabe otra cosa que dar tranquilidad a la población” y estar “unidos frente a cualquier cuestión que indique el ministerio, que es el competente en esta materia. Todo lo demás sobra”. A su juicio, “si nos dedicamos en redes sociales a desinformar, a propagar bulos, flaco favor hacemos por arañar cuatro votos”.

Noticias relacionadas y más

Ha remarcado que de momento no hay ningún indicio que apunte a que la peste porcina africana se haya propagado “más allá del foco detectado en Cataluña” y que por tanto  lo que está haciendo el ministerio “es mantener esa burbuja de 20 kilómetros alrededor” del brote, medida que ha considerado como “correcta”. “Hay que estar a la espera de lo que nos diga" el departamento que dirige Luis Planas, y "evitar los bulos y la desinformación”. “Hay que dejar al lado la política cuando se trata de sanidad pública”, ha apostillado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
  3. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  4. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  5. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  6. Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO

Extremadura creará un reglamento único de Tauromaquia y lanzará nuevas ayudas para gastronomía, conservación e investigación del toro bravo

Extremadura creará un reglamento único de Tauromaquia y lanzará nuevas ayudas para gastronomía, conservación e investigación del toro bravo

Bautista (Junta de Extremadura) pide tranquilidad y rechaza los "bulos" sobre la peste porcina africana

Bautista (Junta de Extremadura) pide tranquilidad y rechaza los "bulos" sobre la peste porcina africana

El Consejo de Seguridad Nuclear solo estudiará la ampliación de la central de Almaraz y aparca de momento el expediente de cierre

El Consejo de Seguridad Nuclear solo estudiará la ampliación de la central de Almaraz y aparca de momento el expediente de cierre

Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías

Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías

Extremadura detecta 30 nuevos casos de VIH cada año y llama a reforzar el diagnóstico precoz: test rápidos, anónimos y gratuitos

Extremadura detecta 30 nuevos casos de VIH cada año y llama a reforzar el diagnóstico precoz: test rápidos, anónimos y gratuitos

Extremadura incorpora 138 nuevos bomberos forestales desde hoy: así queda reforzado el Plan Infoex

Extremadura incorpora 138 nuevos bomberos forestales desde hoy: así queda reforzado el Plan Infoex

La coalición regionalista reclama medidas urgentes para frenar la despoblación y garantizar oportunidades en Extremadura

La coalición regionalista reclama medidas urgentes para frenar la despoblación y garantizar oportunidades en Extremadura

La epidemia silenciosa: 1.500 extremeños padecen ya la enfermedad renal crónica

La epidemia silenciosa: 1.500 extremeños padecen ya la enfermedad renal crónica
Tracking Pixel Contents