Día Mundial de la Lucha contra el Sida
Extremadura detecta 30 nuevos casos de VIH cada año y llama a reforzar el diagnóstico precoz: test rápidos, anónimos y gratuitos
La región realiza 61.000 test anuales y recuerda que la vía principal de transmisión sigue siendo la sexual
La Consejería de Salud y Servicios Sociales y el Servicio Extremeño de Salud (SES) se suman este 1 de diciembre a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar sobre la infección por VIH y promover la prevención.
En Extremadura 1.450 personas viven con VIH
Bajo el lema "Por salud. Por responsabilidad. Hazte la prueba del VIH", la campaña incide en la importancia de conocer cuanto antes el estado serológico para acceder a tratamiento especializado y mejorar la calidad de vida. El diagnóstico temprano, recuerdan desde el ámbito sanitario, también contribuye a reducir la transmisión del virus.
Según la Red de Vigilancia Epidemiológica, en Extremadura 1.450 personas viven con VIH, el 77 por ciento hombres. De ellas, 568 han desarrollado la enfermedad de sida y 882 se encuentran en otras fases de la infección. En la última década se han declarado 295 nuevos casos, con una media anual de 30 infecciones, y la principal vía de transmisión continúa siendo la conducta sexual sin protección, tanto heterosexual como homosexual.
Test rápidos y gratuitos
Cada año, el sistema sanitario público extremeño realiza unas 57.000 pruebas de VIH en centros de Atención Primaria y hospitales. A esta cifra se suman alrededor de 4.000 test rápidos realizadas por otras entidades, lo que eleva a 61.000 el número total de pruebas anuales en la región.
Las pruebas pueden realizarse en centros sanitarios, farmacias comunitarias o a través de organizaciones como el Comité Antisida de Extremadura y la Fundación Triángulo, que ofrecen test rápidos anónimos y gratuitos.
La campaña incluye actividades informativas en diversas localidades y se enmarca en el Plan de Acción sobre el VIH-sida y otras ITS en Extremadura 2023-2030, que refuerza la prevención, el diagnóstico y la atención integral.
