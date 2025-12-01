Mañana martes, 2 de diciembre
Mérida acoge la I edición de los Premios Woman Extremadura
La gala se celebra en el palacio de congresos y reconocerá el talento regional en ciencia, comunicación, moda, gastronomía, empresa, arte y creación digital
Mañana martes, 2 de diciembre, a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida será el escenario de la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.
Los premios, que cuentan con el patrocinio de JTI y Grupo Renault, reunirá a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial para acompañar a los ocho premiados que protagonizarán esta edición inaugural.
Se trata de un reconocimiento a la identidad y al talento de Extremadura.
Con esta primera edición, Woman Extremadura inaugura un proyecto que aspira a consolidarse como un espacio anual de reconocimiento y celebración, destacando a quienes impulsan la proyección de la región desde la ciencia, la cultura, la comunicación, la empresa, la creación digital o la gastronomía.
La organización subraya que esta gala busca “poner en valor el talento, la energía y la fuerza creativa de Extremadura”, además de situar a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación, emprendimiento y excelencia.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
- El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
- Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO