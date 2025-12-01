Mérida acoge la I edición de los Premios Woman Extremadura

Mañana martes, 2 de diciembre, a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida será el escenario de la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.

Los premios, que cuentan con el patrocinio de JTI y Grupo Renault, reunirá a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial para acompañar a los ocho premiados que protagonizarán esta edición inaugural.

Se trata de un reconocimiento a la identidad y al talento de Extremadura.

Con esta primera edición, Woman Extremadura inaugura un proyecto que aspira a consolidarse como un espacio anual de reconocimiento y celebración, destacando a quienes impulsan la proyección de la región desde la ciencia, la cultura, la comunicación, la empresa, la creación digital o la gastronomía.

La organización subraya que esta gala busca “poner en valor el talento, la energía y la fuerza creativa de Extremadura”, además de situar a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación, emprendimiento y excelencia.