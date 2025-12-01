El nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI: "Esta es una unidad de combate y tenemos que estar preparados para ello"

La Base General Menacho acogerá el próximo viernes el acto oficial de toma de mando del nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI y comandante militar de Badajoz, Álvaro Díaz Fernández. El acto estará presidido por el general de división jefe de la División Castillejos, Luis Francisco Cepeda Lucas y contará con la presencia de las distintas unidades que integran la brigada, cuyos efectivos están regresando durante estos días de las maniobras realizadas en el CENAD 'San Gregorio', en Zaragoza.

Díaz Fernández, que hasta ahora desempeñaba el cargo de coronel director de la Academia de Infantería de Toledo, afronta su nueva responsabilidad tras una amplia trayectoria en unidades como la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, la Unidad Militar de Emergencias o el Estado Mayor de la Defensa. Llega para sustituir al general Pablo Gómez Lera, recientemente ascendido a general de división.

"Con muchas ganas e ilusionado"

Su primera ronda de contactos institucionales en Extremadura ha sido con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a quien ha visitado en la mañana de este lunes. El nuevo general ha explicado que se trata de "una primera reunión institucional para conocernos y para que nos pongamos cara fundamentalmente". Ha subrayado que la relación entre instituciones "debe basarse en el entendimiento", porque, según ha recordado, "somos instituciones y nos tenemos que llevar bien y trabajar en pos de los españoles".

Sobre su llegada a la Brigada Extremadura XI, Díaz Fernández asegura que aterriza en el cuartel con entusiasmo: "Llego con muchas ganas, muy ilusionado, es un reto muy bonito y muy importante". No ha dudado en remarcar el peso de esta gran unidad: "Es una brigada que tiene un enorme prestigio dentro del Ejército Español, es una de las principales unidades del músculo del Ejército y lógicamente es un reto apasionante". En lo personal, apunta que afronta su nueva etapa "muy contento" por asentarse en la región, ya que, como reconoce, "soy del norte, soy asturiano, y esta tierra la he pisado poco de momento, pero estoy convencido de que tendré oportunidad de descubrirla".

Los retos y misiones internacionales

Respecto a los desafíos inmediatos del mando, Díaz Fernández sostiene que los objetivos permanecen invariables: "El principal reto es el de siempre: es una unidad de combate y tenemos que estar preparados para el combate". Para ello, recalca la importancia de "la operatividad del material" y de "la distribución del personal", cuestiones que define como "retos permanentes de cualquier unidad militar".

Preguntado por las misiones internacionales, el nuevo jefe de la Brigada ha explicado que el Ejército trabaja con un plan de disponibilidad anual: "Para el año que viene nos toca cubrir misiones en Letonia, por ejemplo". También recordó la participación en la misión nacional de "apoyo a Ucrania, de adiestrar al personal ucraniano". De cara a 2027, la planificación incluye un nuevo despliegue en Líbano, aunque advirtió que "es una misión que ahora mismo no se sabe muy bien cuál puede ser su futuro, entonces hay que esperar acontecimientos".

Sobre el relevo en Letonia, ha detallado que el contingente será reducido: "No iría la Brigada como tal, sino grupos más pequeños, y sería para el segundo semestre del año que viene". No obstante, ha insistido en que en este tipo de operaciones "una cosa es lo que está programado y otra cosa lo que se realiza finalmente", aunque ha aseverado con rotundidad que están "preparados para lo que ordenen, así que no hay ningún problema".

Díaz Fernández también ha respondido a las preguntas sobre la posibilidad de un aumento de personal, en un contexto nacional de refuerzo de capacidades y de incrementos de los cupos en centros de formación como el CEFOT de Cáceres. Al respecto, ha explicado que "la Brigada es de las unidades que tienen mayor cobertura de personal ahora mismo" a nivel nacional. Y ha destacado que a la hora de retener el talento existente en las Fuerzas Armadas, ha mantenido firme su postura: "Está fuera de mi ámbito de competencia. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que nos viene. Esos ya son temas más de Ministerio, que a mí se me escapan".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha valorado la llegada del nuevo general tras la reciente promoción de su predecesor: "El general Gómez Lera tuvo un ascenso a general de división y, por lo tanto, el Ministerio de Defensa ascendió automáticamente a un coronel a general, que en este caso es Álvaro Díaz Fernández". Quintana destacó el carácter institucional de la reunión: "Ha venido a presentarse y es el responsable de la Brigada Extremadura XI en Badajoz. Ponernos a su disposición como Delegación del Gobierno y todo lo que pueda necesitar, aquí estamos para su ayuda".

El viernes, en la base General Menacho, a partir de las 11.00 horas comenzará oficialmente la nueva etapa de mando en una de las principales unidades del Ejército de Tierra, en un momento marcado por el refuerzo de capacidades, la preparación operativa y la presencia española en misiones internacionales.