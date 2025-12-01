Última superluna del año: las mejoras zonas para verla desde Extremadura

La última luna llena del año 2025 se produce en la tarde noche del 4 de diciembre al 5 de diciembre. En concreto, el máximo esplendor de esta luna será a las 00:14 horas del 5 de diciembre, según el Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

Superluna fría o de las noches largas

El plenilunio de diciembre recibe tradicionalmente el nombre de 'Luna fría', denominación que procede de pueblos originarios de Norteamérica (usaban las lunaciones para seguir el avance del invierno) y 'Luna de las Noches Largas' ya que coincide con las noches más largas de los últimos 12 meses. Además, se trata de una 'superluna', ya que el satélite se encontrará cerca de su perigeo, el punto más próximo a la Tierra en su órbita. De esta forma, la Luna se verá más grande y brillante de lo habitual.

Cabe destacar que el acontecimiento tendrá lugar bajo la constelación de Géminis y aunque la noche del 4 al 5 será la mejor ventana de observación, la noche siguiente el disco seguirá pareciendo casi completo.

Visible desde Extremadura

La 'superluna' se podrá visualizar desde Extremadura. El momento exacto de plenitud (00:14 del 5 de diciembre, hora peninsular) marca la fase llena. Esa fase no depende de latitud dentro de la península, por lo que la Luna estará iluminada y sobre el cielo nocturno para todos.

En noches de Luna llena, la Luna sale tras la puesta de sol y se pone con el amanecer: por tanto, mientras la zona esté en la cara nocturna de la Tierra, la Luna es visible. Dado que Extremadura está en la España peninsular, permitirá verla sin diferencias destacables entre sus provincias. De hecho, en artículos divulgativos sobre esta superluna se menciona su observación posible en distintas zonas de España y no hay exclusión territorial a nivel regional.

En todas las ciudades la Luna sale por la tarde del 5 de diciembre (sobre las 17:15–17:25 horas), poco después del atardecer, lo que significa que ya estará visible cuando haya anochecido. El momento de Luna llena (00:14 h) tiene lugar cuando la Luna ya lleva unas horas en el cielo. La Luna permanecerá visible hasta poco antes del amanecer (en torno a las 08:15–08:25 h).

Dos condiciones para verla bien

Sin embargo, para que la Luna llene el cielo en Extremadura se necesitan dos cosas. En primer lugar, que no haya nubes densas u otras condiciones meteorológicas que obstruyan la visibilidad. En segundo lugar, tener un horizonte libre. Cuanto más libre (poca contaminación lumínica, entornos rurales o zonas elevadas), mejor se verá la Luna. Esto es especialmente importante para apreciar detalles superficiales o cráteres.

Las mejores zonas

Cáceres

En Cáceres, el punto más emblemático para contemplar la Luna será el Santuario de la Virgen de la Montaña, cuyo mirador ofrece una panorámica despejada de toda la ciudad y un horizonte amplio hacia el este, lugar por donde comenzará a ascender el astro.

También destacan zonas como la Sierra de la Mosca o los alrededores de Rincón de Ballesteros, donde la altitud y la menor presencia de luces urbanas convierten la observación en una experiencia casi astronómica. Para quienes prefieran quedarse dentro del núcleo urbano, el Parque del Príncipe, especialmente en sus zonas más elevadas, proporciona una buena alternativa.

A pocos minutos de la capital cacereña, el paraje natural de Los Barruecos se posiciona como uno de los mejores escenarios de Extremadura para observar el cielo nocturno.

Vista desde el Santuario de la Virgen de la Montaña de Cáceres. / Maps

Mérida

En Mérida, el Cerro de San Albín se perfila como el lugar idóneo para asistir al ascenso lunar gracias a su altura y a la amplitud de visión que ofrece sobre la ciudad. La Presa de Proserpina, con su entorno tranquilo y su reducida contaminación lumínica, permitirá disfrutar no solo de la Luna, sino también de su reflejo sobre el agua. Un espectáculo similar podrá verse en el río Guadiana, especialmente desde el entorno del Puente Romano, donde el juego de luces y la monumentalidad del casco histórico añaden un atractivo especial a la observación nocturna.

Para una experiencia más natural, el Embalse de Cornalvo, situado a escasos kilómetros, ofrece uno de los cielos más limpios del entorno emeritense.

Vista desde el Puente Romano de Mérida / Maps

Badajoz

En la capital pacense, los mejores puntos de observación estarán en los alrededores del Cerro del Viento o Cerro Gordo, zonas elevadas que dominan la llanura y proporcionan una excelente línea de visión hacia el horizonte.

El Azud del Guadiana es otro enclave destacado, ideal para quienes buscan tranquilidad. Desde la Alcazaba de Badajoz, especialmente en sus zonas más altas, la Luna se alzará sobre el perfil de la ciudad, creando una de las imágenes más singulares de la noche.

Como opción dentro de la ciudad pero con menor contaminación lumínica, las áreas abiertas del parque del río Rivillas ofrecen buena visibilidad y comodidad para quienes quieran observar el fenómeno sin desplazarse lejos.

Vista desde la Alcazaba de Badajoz / Revista Viajar

Plasencia

En Plasencia, se puede visualizar desde el Mirador de Cabezabellosa, 15-20 minutos de la ciudad. Ofrece una panorámica espectacular de todo el Valle del Jerte y un cielo prácticamente limpio: un escenario idóneo para observar la Luna en toda su plenitud.

También desde la Ermita del Puerto, situada en una colina al sureste de la ciudad, o el parque La Isla, que permite disfrutar del reflejo de la Luna en el Jerte. Aunque está dentro de la ciudad, su amplitud y escasa altura de las edificaciones cercanas favorecen una observación cómoda.

Otra opción es desplazarse hasta el Mirador de Valcorchero, donde el entorno natural del Berrocal y la dehesa placentina ofrecen zonas con poca luz artificial y vistas abiertas hacia la Sierra de Gredos.