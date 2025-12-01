Votar a las puertas de Navidad: de la abstención a la sorpresa

Cuando el pasado 27 de octubre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que las elecciones autonómicas serían el 21 de diciembre, la pregunta fue inevitable: ¿Por qué esa fecha tan singular? Como casi todo en política, resulta difícil pensar que unas elecciones a las puertas de la Nochebuena sean fruto de la casualidad, aún cuando se trate de un adelanto justificado en el bloqueo de los presupuestos por segundo año consecutivo.

La convocatoria irrumpe de lleno en el periodo navideño, un momento del año poco habitual para la cita con las urnas y cargado de implicaciones emocionales que pueden influir en la participación y también en los resultados. En estas semanas se mezclan cenas de empresa, desplazamientos, vacaciones escolares, reencuentros familiares, planes con amigos y una mayor predisposición al gasto y el consumo, factores que añaden singularidad a unos comicios ya excepcionales por sí mismos.

Lucía Feijoo Viera

Cálculos estratégicos

Elegir un día tan poco común en el calendario electoral también responde a cálculos estratégicos: una campaña más limitada, una movilización más irregular y un clima emocional más amable podrían alterar los equilibrios tradicionales entre bloques. Ante este escenario, los partidos ya han empezado a ajustar sus estrategias de campaña: la propia María Guardiola ha sido ya la protagonista del encendido navideño en Jerez de los Caballeros y Miguel Ángel Gallardo se dio este sábado un baño de masas en el de Villanueva de la Serena. Toda una declaración de intenciones de lo que los candidatos ofrecerán a partir de esta semana.

El frío, las tardes cortas y la proximidad de los festivos obligarán a adelantar los actos y a reducir los mítines al aire libre. Las formaciones están apostando ya por formatos más breves y simbólicos, un mayor protagonismo del mensaje emocional y una intensa actividad digital y en redes para llegar a un electorado que pasará más tiempo en casa y en reuniones familiares.

Los extremeños acudirán a votar un días antes del sorteo de la Lotería de Navidad y tras cobrar —o a punto de cobrar— la paga extraordinaria, factores que unidos al ambiente festivo pueden generar un estado de ánimo más optimista y favorecer la participación de las personas afines al gobierno de turno, convencidas de que las cosas marchan bien. Sin embargo, ese mismo clima también puede provocar el efecto contrario: la desconexión política al priorizar muchos ciudadanos los compromisos familiares y personales a la política.

La candidata del PP a la reelección, María Guardiola, visita un mercadillo navideño en Jerez de los Caballeros. / PP de Extremadura

Cataluña y Andalucía

En el ámbito autonómico varias comunidades han votado ya bajo las luces navideñas. Los que tienen más experiencia en hacerlo son los gallegos: el 17 de diciembre de 1989 eligieron a Manuel Fraga por mayoría absoluta y el 21 de diciembre de 1980 aprobaron en referéndum su Estatuto de Autonomía, sin que la cercanía navideña impidiera una movilización masiva. Pero los precedentes más recientes son Cataluña y Andalucía: en ambos casos, al igual que ahora ocurre en Extremadura, los ciudadanos votaron en circunstancias excepcionales.

Cataluña celebró elecciones autonómicas el 21 de diciembre de 2017. Se convocaron tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y fueron unos comicios con participación récord (79%). Tras una campaña muy polarizada, Ciudadanos (Cs) fue el partido más votado, pero los independentistas (Junts, ERC y CUP) lograron la mayoría en el Parlamento catalán.

Por su parte, Andalucía hizo lo propio el 2 de diciembre de 2018: el PSOE-A perdió el apoyo de Ciudadanos (Cs) y Susana Díaz convocó elecciones anticipadas ante el bloqueo presupuestario. La cita registró una participación más baja (56,6%) y lejos de beneficiar al partido que las convocó, abrió la puerta al primer gobierno no socialista en esta comunidad después de 36 años.

El fin del bipartidismo

En España solo existe un precedente reciente de elecciones generales celebradas en diciembre: las del año 2015 con Mariano Rajoy, que confirmaron el fin del bipartidismo y el inicio de un nuevo ciclo político marcado por la fragmentación parlamentaria. Se convocaron cuando tocaba, el 20 de diciembre apurando al máximo los plazos de la ley electoral, ya que las anteriores habían sido el 20 de noviembre de 2011.

La participación fue de casi el 70%, un 0,7% más, pero el PP perdió su mayoría y la falta de acuerdo para formar gobierno sumió al país en una parálisis institucional sin precedentes. El bloqueo obligó a repetir las elecciones en junio de 2016 y tras un resultado similar, España se preparaba para volver a votar por tercera vez siguiendo los plazos parlamentarios el 25 de diciembre, en pleno día de Navidad. Finalmente, la abstención del PSOE tras arduas negociaciones posibilitó la investidura de Mariano Rajoy.

Diciembre también dejó dos momentos clave de la Transición: el referéndum de la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976 y la ratificación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, con participaciones del 77,8% y 67,1%, respectivamente.