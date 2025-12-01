El partido de Yolanda Díaz apoya la candidatura de Unidas por Extremadura liderada por Irene de Miguel

Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, se ha mostrado este lunes dispuesto a hacer campaña el 21D por la candidatura de Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde que encabeza Irene de Miguel. Sumar, que finalmente ha optado por no integrarse en el movimiento extremeño, reivindica que está presente en las listas a través de una independente en la circunscripción de Cáceres, aunque sin opciones de salir elegida: Alba Martín Navarro, en el puesto número 22.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha mandado un mensaje de apoyo a Unidas y ha puesto a disposición de Irene de Miguel "todo el dispositivo organizativo" de Sumar para ayudar a que el cambio político llegue a Extremadura. "Estamos a disposición y al servicio de lo que el espacio político dicte y, por supuesto, estaríamos encantados de apoyar", ha dicho.

Respaldo de Ione Belarra

Por ahora, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido el perfil estatal que ha venido a apoyar ya en dos actos de precampaña. Además, se prevé que durante esta semana viajen a Extremadura más referentes de Podemos, formación a la que pertence Irene de Miguel.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, en Cáceres en apoyo al pueblo palestino. / UNIDAS POR EXTREMADURA

Esta colaboración que se plantea en Extremadura ente Podemos y Sumar choca con un contexto nacional de fuerte ruptura. Precisamente este lunes la exministra de Igualdad y 'número dos' del partido morado, Irene Montero, ha rechazado alianzas con el partido de Yolanda Díaz, que considera una operación para "desactivar" a la izquierda.

Fuentes de la dirección de Sumar admiten que de cara al 21D no podían aspirar a ocupar puestos de salida en las listas de Unidas por Extremadura debido a su escasa implantación regional. Sin embargo, desde el primer momento confirmaron su apoyo a Irene de Miguel, cuya campaña seguirá no obstante una estrategia localista y centrada en la política de proximidad.

Antonio Maíllo, el 14 y 15 de diciembre

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, también apoyará a la candidatura de Unidas por Extremadura. Según indican a Europa Press fuentes de la federación, Maíllo se desplazará a Extremadura los días 14 y 15 de diciembre para respaldar a Irene de Miguel y la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández, que también forma parte de la lista. Además, hay posibilidad de que se sume a más eventos de la campaña, sin coincidir con dirigentes de Podemos.

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, posa para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Maíllo desplegará una amplia agenda territorial que arrancará el día 14, domingo, con una visita a la comarca de Lácara (Badajoz) con ambas dirigentes, donde habrá un mitin en el Teatro Municipal Nuevo Calderón de Montijo, de marcado peso agrícola y que padece "carencias" de servicios públicos.

Luego, se desplazará a la localidad de Torremayor, que gobierna IU de forma ininterrumpida desde 1978 de la mano del regidor Manuel Estribio, para conocer su residencia pública municipal. También visitará la Villa Romana de Torreáguila, en Barbaño.

Sindicatos agrarios

El lunes 15 volverá a coincidir con De Miguel, Nerea Fernández y otros candidatos en la comarca de Miajadas, en el marco de una reunión con los principales sindicatos agrarios de Extremadura, agricultores locales y cooperativas.

Por la tarde su agenda incluirá un encuentro abierto en Madroñera y una reunión con su alcaldesa, María José González, al frente de una alcaldía histórica de IU.