Bruselas eleva a estratégico el corredor de hidrógeno que pasará por Extremadura

La Comisión Europea publicó ayer su segunda lista de Proyectos de Interés Común (PIC) y Proyectos de Interés Mutuo (PIM), con un total de 235 iniciativas energéticas transfronterizas, que podrán optar a financiación del presupuesto comunitario y se beneficiarán de trámites acelerados para la concesión de permisos y su ejecución con el fin de agilizarlos. Son iniciativas estratégicas para el desarrollo de las conexiones energéticas en la Unión Europea.

Entre estas figuran el corredor de hidrógeno H2med que conectará la Península Ibérica con Francia y Alemania (a través de Extremadura), junto con las interconexiones eléctricas con Francia y Portugal o proyectos de almacenamiento de electricidad e hidrógeno, y electrolizadores, según informó este lunes el Ejecutivo comunitario.

El corredor H2med, integrado en el Southwestern Hydrogen Corridor, tiene el impulso de promotores de Portugal, España, Francia y Alemania, junto a empresas líderes del sector energético y tecnológico. Está destinado a transportar hidrógeno renovable desde la Península Ibérica hasta el centro y el norte de Europa, donde la industria y la necesidad de una movilidad más verde requieren de energía renovable y limpia. Todo ello dentro del objetivo de Bruselas de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

2 millones de toneladas anuales

De hecho, este corredor es el más avanzado de Bruselas y prevé transportar 2 millones de toneladas anuales. La Comisión Europea lo ha seleccionado, incluida la interconexión BarMAr entre España y Francia, así como la infraestructura interna que será necesaria en España.

En conjunto, la lista de proyectos seleccionados por la UE en todo el bloque, así como en países vecinos, contempla 13 proyectos en el área de la electricidad, 100 iniciativas en materia de hidrógeno y para el almacenamiento de esta fuente de energía, 17 en infraestructuras de transporte de dióxido de carbono, y tres para la digitalización y modernización de la red de gas natural.

El listado de los proyectos españoles

Entre los proyectos españoles seleccionados están, segun la información recogida por la agencia Efe, la interconexión eléctrica del Golfo de Bizkaia, entre Gatica en el País Vasco y Cubnezais en Francia, y la de Beariz-Fontefría (Galicia), que une España con Portugal, así como otras dos interconexiones con Francia: entre Navarra y Landes (Paso de los Pirineos 1) y entre Aragón y Marsillon (Paso de los Pirineos 2).

También en el ámbito de la electricidad se incluyen los proyectos de almacenamiento de energía hidroeléctrica por bombeo AGUAYO II en Cantabria, NAVALEO en León, CHR-IRENE en Navarra y PSP- CONSO II en Galicia.

Figuran asimismo cinco electrolizadores -el del Valle andaluz del hidrógeno en Huelva, el H2 Valley en Asturias, el Valdo Eume, el Catalina y ErasmoPowerX2- y los dos almacenes de hidrógeno H2 Storage North que se desarrollarán en Cantabria.

Por último, Bruselas incluye el proyecto Pycasso para el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono de emisiones industriales entre España y Francia.