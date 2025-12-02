21D: Elecciones en Extremadura
La coalición UED-SYT presenta una propuesta integral para garantizar "un futuro digno" a la juventud extremeña
La formación detalla un paquete de medidas centradas en vivienda, empleo, educación y repoblación rural
UED-Soberanía y Trabajo (UED-SYT) ha presentado una propuesta centrada en mejorar las oportunidades de la juventud extremeña, con medidas relacionadas con la emancipación, el empleo de calidad, la educación pública y la lucha contra el despoblamiento. Según explicó el candidato por Cáceres a la Asamblea de Extremadura, Óscar Pérez, el objetivo es “abordar de forma conjunta los principales obstáculos que encuentran los jóvenes para desarrollar su proyecto de vida en la región”.
La formación pone el acento en la necesidad de frenar la salida de jóvenes y facilitar que puedan permanecer en Extremadura. Para ello, plantea una hoja de ruta estructurada en cuatro ejes.
Emancipación y vivienda digna
UED-SYT propone crear un parque público de vivienda asequible en alquiler, establecer ayudas específicas para jóvenes con rentas bajas y poner en marcha programas de rehabilitación de viviendas en zonas rurales destinadas al alquiler social. El fin es facilitar la emancipación y reforzar el arraigo al territorio.
Empleo de calidad y retorno joven
Entre las medidas figuran incentivos a la contratación indefinida juvenil, planes de retorno para quienes quieran volver a vivir y trabajar en Extremadura y el impulso al emprendimiento joven, especialmente en sectores vinculados a la economía social, la innovación y la transición ecológica.
Educación pública, gratuita y de calidad
La formación plantea avanzar hacia la gratuidad de las tasas universitarias, ampliar becas de transporte y material, reforzar los servicios de salud mental en centros educativos y expandir la Formación Profesional Dual adaptada a las necesidades productivas de cada comarca.
Sostenibilidad, reto demográfico y vida rural
Las propuestas incluyen garantizar conectividad digital en todo el territorio, promover transporte público accesible para jóvenes en zonas rurales, reforzar los centros juveniles y asegurar una participación activa de la juventud en las políticas públicas que les afecten.
Desde UED-SYT destacan que este conjunto de medidas busca “construir una Extremadura donde los jóvenes puedan vivir dignamente, sin verse obligados a emigrar por falta de oportunidades laborales, educativas o residenciales”.
