En Directo
Palacio de Congresos de Mérida
En directo | Gala de entrega de los Premios Woman Extremadura
Desde la capital extremeña, primera edición de los galardones impulsados por la cabecera de Prensa Ibérica
Eduardo Villanueva / Esteban Valero Vizcano / Rocío Muñoz / Rebeca Porras / Carlos Gil
La capital extremeña acoge este martes, 2 de diciembre, la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.
El evento cuenta con el patrocinio de JTI y Grupo Reanult y va a reunir a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial.
Los premiados que protagonizan esta edición inaugural son: Elena Gallego, Raquel Sánchez Silva, Toño Pérez, Beatriz de la Cámara, Noelia Bonilla, Clara Alvarado y Magdalena Muñoz Aranda (@magdalenita).
Nuestro chef más internacional
El chef del triestrellado Atrio, Toño Pérez, también se apunta a posar en el photocall.
Parte del equipo de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz
La influencer cacereña Noelia Bonilla posa junto a su familia.
Una de las invitadas es la actriz Vanesa Romero
La actriz Vanesa Romero luce en el photocall junto a la Directora General de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, y la directora de la revista WOMAN, Mayka Sánchez
Mayka Sánchez, directora de Woman, junto a la influencer Magdalena Muñoz Aranda (@magdalenita).
Comienzan a llegar las personalidades políticas: el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de los primeros.
La cauriense, Puri Galán Maldonado, que consiguió el título de Mrs Universe Official que por primera vez se celebró en España en 2024.
Expectación máxima
El Palacio de Congresos de Mérida comienza a llenarse para una cita muy esperada: los Premios Woman Madame Figaro, que aterrizan hoy en Extremadura. La expectación es máxima en una gala que reconoce la excelencia y el liderazgo en moda, belleza, artesanía y lifestyle sostenible, y que pone en valor a la región como uno de los grandes viveros de talento en España.
