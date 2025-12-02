Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palacio de Congresos de Mérida

En directo | Gala de entrega de los Premios Woman Extremadura

Desde la capital extremeña, primera edición de los galardones impulsados por la cabecera de Prensa Ibérica

Primera edición Premios Woman Extremadura

Primera edición Premios Woman Extremadura / Carlos Gil

Eduardo Villanueva / Esteban Valero Vizcano / Rocío Muñoz / Rebeca Porras / Carlos Gil

La capital extremeña acoge este martes, 2 de diciembre, la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.

El evento cuenta con el patrocinio de JTI y Grupo Reanult y va a reunir a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial.

Los premiados que protagonizan esta edición inaugural son: Elena Gallego, Raquel Sánchez Silva, Toño Pérez, Beatriz de la Cámara, Noelia Bonilla, Clara Alvarado y Magdalena Muñoz Aranda (@magdalenita).

  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
  3. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  4. Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
  5. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  6. Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
  7. El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"
  8. Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías

