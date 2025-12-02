En directo | Gala de entrega de los Premios Woman Extremadura

La capital extremeña acoge este martes, 2 de diciembre, la primera edición de los Premios Woman Extremadura, una iniciativa impulsada por Woman, cabecera de Prensa Ibérica, que nace con el propósito de visibilizar y celebrar el talento extremeño en sus distintas vertientes.

El evento cuenta con el patrocinio de JTI y Grupo Reanult y va a reunir a un amplio número de personalidades del ámbito institucional, cultural y empresarial.

Los premiados que protagonizan esta edición inaugural son: Elena Gallego, Raquel Sánchez Silva, Toño Pérez, Beatriz de la Cámara, Noelia Bonilla, Clara Alvarado y Magdalena Muñoz Aranda (@magdalenita).

La actriz Clara Alvarado / Carlos Gil Posado de Clara Alvarado / Carlos Gil

Nuestro chef más internacional El chef del triestrellado Atrio, Toño Pérez, también se apunta a posar en el photocall. Toño Pérez. / Carlos Gil

Parte del equipo de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz Compañeros del equipo de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz. / Carlos Gil

La influencer cacereña Noelia Bonilla posa junto a su familia. En el centro, Noelia Bonilla. / Carlos Gil

Una de las invitadas es la actriz Vanesa Romero La actriz Vanesa Romero luce en el photocall junto a la Directora General de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, y la directora de la revista WOMAN, Mayka Sánchez Vanesa Romero, en el centro / Carlos Gil

Mayka Sánchez, directora de Woman, junto a la influencer Magdalena Muñoz Aranda (@magdalenita). Mayka Sánchez y Magdalena Muñoz Aranda / Carlos Gil

Sancha, diseñadores pacenses. / Carlos Gil

Comienzan a llegar las personalidades políticas: el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de los primeros. Llegan las primeras personalidades, entre ellas, el alcalde de Badajoz. / Carlos Gil

La cauriense, Puri Galán Maldonado, que consiguió el título de Mrs Universe Official que por primera vez se celebró en España en 2024. Puri Galán Maldonado en el photocall. / Carlos Gil