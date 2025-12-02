Extremadura marca su segundo mínimo histórico de parados, aunque pierde afiliación

El mercado laboral extremeño despidió noviembre rozando su mínimo histórico de parados desde que existen registros comparables, a partir de 1996. Las 64.813 personas sin trabajo que al cerrar el mes estaban inscritas en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la región son 807 menos que las que había en octubre y solo tres más que la cifra alcanzada en julio, hasta ahora la mejor que se había marcado en la comunidad autónoma, según los datos dados a conocer este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Esta bajada del desempleo no vino acompañada, sin embargo, de un buen dato de afiliación. En plena temporada baja del turismo y la hostelería y a la espera del repunte en la actividad económica que se produce con la llegada de las fechas navideñas, el penúltimo mes del año es poco propicio para la creación en empleo. En la última década, solo se ha acabado con saldo positivo en dos ocasiones. Esta vez se han perdido 596 cotizantes para dejar el total en 420.737, conforme a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el desempleo acumula en Extremadura un descenso de 7.420 personas. Supone un 10,3% menos, lo que la convierte en la única comunidad con un retroceso de dos dígitos. Por sectores, fueron buenas las evoluciones en el los servicios, 856 menos (-1,76%); construcción, 72 menos (-1,6%); e industria, 14 menos (-0,4%). Del lado contrario, se incrementó en Sin empleo anterior, 130 más (+3,08%); y agricultura, cinco más (+0,1%).

Los sindicatos urgen cambiar el modelo productivo

A la hora de valorar estos datos, el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha urgido al futuro Gobierno autonómico que salga de las próximas elecciones del 21 de diciembre, a “crear ya una estrategia industrial” para cambiar el modelo productivo extremeño y acabar con la precariedad y estacionalidad del mercado laboral extremeño. “Solo así los datos del paro cambiarán de verdad”, ha añadido.

A través de una nota de prensa, desde este sindicato se ha alertado de que la región, si bien recorta el total de desempleados, pierde simultáneamente 596 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que a su juicio evidencia que el mercado laboral sigue atrapado en un modelo estacional y precario. “El paro baja, pero Extremadura destruye empleo. La mitad de los contratos no dura ni 30 días y seguimos atrapados en servicios y agricultura. Mientras no tengamos un modelo industrial potente, los datos se repetirán cada año”, ha insistido.

A juicio de CCOO, estos últimos datos del mercado laboral extremeño "arrojan luces y sombras". "Pese a la bajada del paro en 807 personas, el 70% de la contratación del pasado mes es temporal reflejando que posiblemente el descenso del desempleo se debe en gran medida al inicio de la campaña navideña", se ha esgrimido.

Por esta razón, Mari Cruz Lara, secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, ha defendido la necesidad de "seguir impulsando sectores productivos fuertes" y proyectos industriales, que son los que traen consigo en mayor medida "unos salarios dignos y de calidad". En cualquier caso, desde este sindicato se ha considerado que ha sido "el Diálogo Social con los sindicatos y los empresarios" el que ha logrado que "el mercado laboral extremeño registre sus mejores datos en muchos años" por lo que ha instado a continuar en esa senda "para seguir impulsando la reducción del paro y la mejora de la calidad del empleo".

El presidente autonómico de CSIF, Benito Román, ha destacado por su parte que “la región está experimentando un buen comportamiento del mercado laboral en términos generales” si bien ha abogado por la necesidad de medidas para ganar estabilidad en el empleo a la vista del descenso del número de contratos y que buena parte de los que se han hecho son temporales. “Son necesarias medidas encaminadas a aumentar la empleabilidad y lograr mayor estabilidad laboral”, ha concluido Benito Román.

La patronal insiste en la falta de mano de obra

El secretario general de la Corporación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha pedido “cautela” a la hora de analizar los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a noviembre “porque siempre es positivo que baje el paro, pero lo hace de forma relativamente corta, y además tenemos el dato negativo de descenso, también leve, en la afiliación”. Eso sí, ha remarcado que el saldo en empleo neto “es positivo, gracias al esfuerzo titánico que están haciendo las empresas para ganar mercados y ser competitivos”.

En opinión de Peinado, las cifras podrían ser mucho mejores y las empresas crecerían más si no tuviesen el gran obstáculo de la falta de mano de obra “pese a que noviembre cierra con 64.813 personas apuntadas al paro”. Según incide la principal patronal extremeña, en su oficina de colocación hay más de 7.000 ofertas de empleo sin cubrir, que abarcan todos los sectores y en todas las categorías.