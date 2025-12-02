Extremadura será la voz de las comunidades autónomas en materia de Juventud ante la UE en 2026

Extremadura asumirá a partir de enero la coordinación en el primer semestre de 2026 de la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea, concretamente en su formación de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en el segmento de Juventud.

La directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín, ha participado este martes en el encuentro online en el que se ha aprobado el traspaso de la representación en el ámbito de la juventud de la Comunidad Autónoma de Asturias a Extremadura.

Funciones durante el semestre de coordinación

Así, Extremadura será la encargada de asistir y elaborar las actas de las reuniones celebradas en los grupos de trabajo de Juventud que se convoquen durante este semestre, remitiendo la información al resto de regiones.

Durante este ejercicio de coordinación, también resolverá dudas y quedará a disposición de las demás comunidades autónomas.

Por otro lado, el Ministerio de Juventud e Infancia pactará con Extremadura qué puntos del orden del día desea abordar en la sesión ministerial del Consejo, para lo que será necesario alcanzar una posición común con el resto de regiones.

Representación autonómica

Este acuerdo supone que Extremadura será la encargada de representar a las comunidades autónomas en los asuntos que el Consejo trate relacionados con Juventud, como la elaboración de medidas de incentivos y de recomendaciones que los Estados miembros tienen en cuenta en sus políticas nacionales.

Además, Extremadura seguirá de cerca el desarrollo de la Estrategia Europea de Juventud 2019-2027 y los asuntos vinculados al colectivo juvenil.