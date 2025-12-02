Extremadura es la única comunidad de España que perdió población en 2024

La sangría demográfica sigue creciendo en Extremadura. A 1 de enero del 2025 la comunidad registraba 1.053.345 habitantes y era la única región de España que había perdido población durante 2024. Así lo ponen de manifiesto los primeros datos del Censo Anual de Población 2025 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Un año antes la región contabilizaba unos 1.300 vecinos más, hasta 1.054.681 habitantes, y a pesar de la tendencia creciente de la población extranjera, la gráfica no cambia y el descenso sigue siendo progresivo en la comunidad.

Los extranjeros no logran frenar la tendencia a la baja en Extremadura, mientras sí lo están consiguiendo en otras comunidades. Y esto es debido a una caída mayor de la población nacional, que sigue descendiendo año tras año en mayor medida. Así, según los datos conocidos esta mañana, el primer día de este 2025 la región anotaba un aumento de 3.328 vecinos de nacionalidad extranjera, sin embargo, el descenso de población nacional es mayor, con 4.664 vecinos menos.

En concreto, por provincias, Badajoz empezaba el año con 665.155 habitantes (874 menos que un año antes) de los que 628.543 eran nacidos en España (3.172 menos que un año atrás) y 27.884 en el extranjero(1.775 más). Por su parte, Cáceres arrancaba 2025 con una población de 388.190 personas (462 menos que el 1 de enero de 2024), de lo que 361.390 eran nacionales (2.563 menos) y 18.672 tenían nacionalidad extranjera (1.563 más).

A pesar de que Extremadura se queda sola en la tabla de las comunidades que pierden población durante 2024 (es la única que lo hace), al entrar al detalle, ninguno de sus municipios está entre los diez con mayores descensos de habitantes en España, entre los que se encuentran Cádiz (bajó el 1%), Fuengirola (Málaga) (-0,9%) y Talavera de la Reina (-0,9%), entre otros. En el lado contrario, los municipios con mayor crecimiento poblacional en España el año pasado fueron Torrevieja (con el 4,9%), Gandía (3,6%) y Benidorm (3,5%). Y por comunidades, los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunidad Valenciana (105.897 más) y Madrid (104.618 más).

En el conjunto nacional

De esta forma, a nivel global, la población residente en España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (un 1% más), un dato ya superado por la Estadística Continua de Población del INE que eleva esa cifra a 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025.

Así, de los 49,1 millones de habitantes recogidos en el censo, 42,2 millones tenían nacionalidad española (el 85,9%) y 6,9 millones extranjera (el 14,1%), un 6,3% más que el año anterior. Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y Reino Unido (5.940). En el cómputo total, los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), colombianos (676.534) y rumanos (609.270).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los peruanos (18,6 %), colombianos (17 %) y venezolanos (16,2 %), mientras que los principales descensos se dieron entre los ciudadanos de Ucrania (bajaron el 3,8%), Bulgaria (2,9%) y Reino Unido (2,2%).