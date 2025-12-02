La Junta anuncia el pago inminente de las ayudas a 376 cereceros: casi dos millones se abonarán en los próximos días

Tras las reclamaciones de La Unión Extremadura por el "retraso" en las ayudas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024, que según la organización aún no han llegado a 660 agricultores, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha anunciado que el segundo y tercer pago de la subvención excepcional se efectuarán en los próximos días.

Pagos previstos y beneficiarios

El Ejecutivo regional ha señalado que los abonos correspondientes al segundo y tercer pago ascienden a 1.904.540,23 euros, llegarán a 376 agricultores de cereza y se abonarán entre finales de esta semana y la próxima.

Además, ha indicado que este jueves se hará la petición de fondos y que los pagos se realizarán tras los controles efectuados en base a la documentación presentada por los agricultores, ya que, incide, "es necesaria para poder acreditar las pérdidas del 30% que dan derecho a la ayuda".

Cómo se articulan las ayudas

La Junta destaca que esta línea de ayudas de la Medida 23 (que responde al Decreto-Ley de 27 de mayo, de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del FEADER) se ha estructurado en tres pagos.

El primer pago de cereza se efectuó a finales de junio, beneficiando a 1.598 productores con 6.887.856,52 euros, y los dos pagos restantes se llevarán a cabo en los próximos días.