La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación

La Junta de Extremadura ampliará a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales para contratar empleados de hogar y cuidadores de hijos menores de 14 años o con discapacidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la nueva convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para el año 2026. "Nuestro objetivo es fomentar la conciliación, apoyar a esas madres y padres que trabajan impulsado el cuidado profesional", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

Las ayudas se podrán solicitar en breve, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Como novedad, la cuantía de la ayuda se incrementa hasta el 80% del salario del cuidador. Se cubrirá la contratación de familiares desde el primer grado, siempre que quede acreditado el pago de la nómina, y también de los cuidadores que ya se encarguen de atender a otros familiares con discapacidad.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, este jueves. / JUNTA DE EXTREMADURA

Impacto rural

El objetivo de las ayudas es doble: facilitar la conciliación y "dignificar el trabajo doméstico", especialmente en el medio rural, con menores posibilidades y recursos que las poblaciones de mayor tamaño tanto para conciliar como para permanecer en el mercado laboral.

Podrán beneficiarse los progenitores que contraten a una persona para el cuidado en el domicilio de sus hijos mejores de 14 años u otro familiar de primer o segundo grado (padres, abuelos, nietos o hermanos) con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Toni Gudiel

La cuantía de la ayuda se determinará en cada caso concreto en función de las bases de cotización por contingencias comunes y las horas trabajadas, en una horquilla entre 222 y 1.000 euros al mes. En el caso de que se trate de una población de menos de 5.000 habitantes, un hogar monoparental o que se contrate como cuidadora a una víctima de violencia de género, la cuantía máxima se incrementa en un 10% adicional, con un máximo de 1.100 euros al mes.

Se podrá subvencionar la contratación de familiares de cualquier grado de parentesco, excluyendo el cónyuge, siempre que quede acreditado el pago del salario. Manzano ha destacado que en esta convocatoria las ayudas se incrementan un 10%, hasta cubrir el 80%, de forma que un contrato a jornada completa para una empleada de hogar que cobre el salario mínimo dará derecho a una ayuda de 1.000 euros mensuales.

Fracaso desde 2020

El año pasado, un total de 41 familias se beneficiaron del cheque de conciliación, cifra que la Junta de Extremadura considera todo un éxito a tenor del fracaso que este programa ha venido arrastrando desde su activación en el año 2020.

Estas ayudas se pusieron en marcha para dar respuesta a las necesidades de la pandemia, pero lo cierto es que su gestión hasta la fecha había sido un fracaso: de los cinco millones que se presupuestaron la pasada legislatura apenas llegaron a ejecutarse 7.519 euros. En 2020 solo se acogieron cinco familias y aunque después la Junta elevó los umbrales de renta para llegar a más beneficiarios (hasta 4.500 euros al mes), el programa nunca llegó a despegar.

El Ejecutivo socialista atribuyó el fracaso de la iniciativa en que en este tema hay "una realidad social que tiene que ver con la economía sumergida" y los hábitos que sitúan a la mujer en el centro de los cuidados familiares, muchas veces sin remuneración. Tras el cambio de gobierno, el PP modificó las bases reguladoras: se eliminó el requisito de renta y se simplificaron las bases reguladoras. Se concedieron más ayudas, pero nunca han llegado a cubrirse las expectativas iniciales.