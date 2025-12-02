Juntos X Extremadura-Levanta exige "una solución urgente al bloqueo" de las ayudas de rehabilitación energética

La coalición regionalista Juntos por Extremadura-Levanta ha solicitado a la Junta de Extremadura "una respuesta inmediata ante el bloqueo de las ayudas RR-345", destinadas a programas de rehabilitación residencial y vivienda social, cuya tramitación "permanece paralizada desde 2022". Sostiene que esta situación mantiene "miles de expedientes sin resolver", impide el avance de obras esenciales para familias con viviendas deterioradas y deja a "numerosos técnicos sin cobrar" a pesar de haber completado su trabajo.

Según afirma el candidato a la Presidencia de la Junta, la formación considera que se trata de un problema que “no es solo técnico, sino también social, económico y profundamente humano”. A su juicio, la acumulación de expedientes pendientes provoca que miles de hogares continúen esperando la rehabilitación de inmuebles con filtraciones, humedades, cubiertas en mal estado o sistemas de climatización obsoletos, sin posibilidad de iniciar las obras hasta que la Administración resuelva sus solicitudes.

Una hoja de ruta

La coalición regionalista plantea una serie de medidas con el objetivo de garantizar que “ningún euro europeo se pierda y ninguna familia quede atrás”. Entre ellas, destacan:

Pago inmediato a los técnicos y profesionales con expedientes completos.

Desbloqueo urgente de las solicitudes pendientes.

Un plan presupuestario y normativo con calendario de ejecución para acelerar la gestión administrativa.

Desde Juntos por Extremadura-Levanta consideran que la situación actual es “insostenible y lesiva” para los profesionales y para los beneficiarios de las ayudas, y piden a la Junta “soluciones ya y cero excusas”.

Familias en espera y técnicos sin cobrar

La formación señala que arquitectos técnicos, gestores y otros profesionales han entregado informes, certificaciones y proyectos conforme a los requisitos exigidos, pero continúan sin percibir sus honorarios debido al retraso en la resolución de los expedientes.

En paralelo, afirman que miles de familias siguen viviendo en condiciones precarias porque sus obras de rehabilitación no pueden comenzar. “Nos parece vergonzoso que unas ayudas dirigidas a mejorar viviendas antiguas con graves problemas estructurales mantengan a tantas familias estancadas”, señala la coalición.

“Extremadura merece una gestión que funcione”

El candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura por la coalición, Raúl González, asegura que, si obtienen representación tras las elecciones del 21 de diciembre, esta cuestión será una prioridad legislativa: “Sin retrasos, sin excusas y con absoluta transparencia”.

La formación concluye que Extremadura necesita una política pública capaz de cumplir los objetivos de las ayudas RR-345: mejorar la eficiencia energética del parque residencial, garantizar la dignidad de los hogares más vulnerables y proteger el empleo técnico vinculado a estos programas.