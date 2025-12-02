Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 2 de diciembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 2 de diciembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja de Extremadura, martes 2 de diciembre de 2025Lonja de Extremadura, martes 2 de diciembre de 2025
