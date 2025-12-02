Datos del Ministerio de Trabajo y Economía
El paro en Extremadura desciende hasta los 64.813 desempleados, la cifra más baja en un mes de noviembre
Concretamente, 807 personas salieron de las listas del paro el pasado mes
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 807 personas en noviembre en Extremadura en relación al mes anterior (-1,2%) hasta los 64.813 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Extremadura (17 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones.
En el último año el desempleo acumula un descenso de 7.420 parados, lo que supone un 10,3% menos.
Por sectores y sexos
El paro bajó en Servicios, 856 menos (-1,76%); Construcción, 72 menos (-1,6%); Industria, 14 menos (-0,4%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 130 más (+3,08%); Agricultura, cinco más (+0,1%)
Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (47.730), Agricultura (4.852), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3.452), Sin empleo anterior (4.356), Construcción (4.423).
En cuanto a sexos, de los 64.813 desempleados registrados en noviembre, 41.886 fueron mujeres, 652 menos (-1,5%) y 22.927, hombres, lo que supone un descenso de 155 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,7%).
En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 88 parados más que a cierre del pasado mes (+1,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 895 desempleados (-1,48%). El descenso del paro se concentró en la provincia de Badajoz, con 804 personas menos inscritas en las oficinas de empleo, mientras que en la de Cáceres bajó en tres.
Más de 30.000 contratos
En noviembre se registraron 30.156 contratos en Extremadura, un 3,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 9.287 fueron contratos indefinidos, cifra un 1% inferior a la de noviembre del año anterior y 20.869, contratos temporales (un 4,5% menos).
Del número de contratos registrados en noviembre, el 69,2% fue temporal (frente a un 68,62% del mes anterior) y un 30,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 31,38%).
