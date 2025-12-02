21D: Elecciones en Extremadura
El PP de Extremadura atribuye el adelanto electoral al “bloqueo” de la pinza PSOE–Vox
Sánchez Juliá acusa a Abascal de "cínico" y defiende que la legislatura saltó por el rechazo conjunto a los presupuestos y a la bajada de impuestos
El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha replicado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, señalando que el adelanto electoral en la región responde al “bloqueo” generado por “la pinza del PSOE con Vox”. El dirigente ‘popular’ ha respondido así a las declaraciones realizadas el lunes por Abascal en Trujillo, donde afirmó que la convocatoria anticipada era un “capricho” de la presidenta María Guardiola.
“Vienen a insultar a la presidenta”
Sánchez Juliá ha lamentado que, “frente a una Extremadura que crece y que tiene oportunidades”, haya dirigentes que “vienen a insultar a la presidenta María Guardiola”. Ha acusado a Abascal de “venir a Extremadura a hacer turismo” y de “decirles a los extremeños lo que tienen que hacer y cómo tienen que pensar”. Según el portavoz, “quien no conoce Extremadura ahora viene a dar lecciones”.
El dirigente del PP ha calificado al presidente de Vox de “auténtico cínico” por afirmar que el adelanto electoral es fruto de un capricho, y ha reiterado que “si ha habido adelanto es porque Vox junto al PSOE bloquearon 8.600 millones de euros de presupuesto para todos los extremeños”.
Presupuestos, impuestos y vivienda
Sánchez Juliá ha asegurado que Vox y PSOE también “bloquearon la cuarta bajada de impuestos” planteada por el Ejecutivo autonómico. En su opinión, Abascal “debería explicar a los extremeños por qué votaron en contra y tumbaron una bajada de impuestos”, así como “por qué frenaron modificaciones legislativas que iban a ayudar a la construcción de viviendas en Extremadura”.
Ha añadido que, “en más de 40 ocasiones, Vox ha votado con el PSOE para frenar el crecimiento y el avance de Extremadura”, lo que a su juicio demuestra que la “pinza” entre ambos partidos “ha querido frenar el crecimiento de la región” y ha llevado a la convocatoria electoral.
“No venga como Indiana Jones”
El portavoz del PP ha pedido a Abascal que “no venga aquí como Indiana Jones a intentar buscar el arca perdida”, y ha afirmado que “los extremeños saben perfectamente lo que tienen que hacer”. Ha sostenido que “dentro de 15 días, al señor Abascal se le habrá olvidado Extremadura”.
Sánchez Juliá ha concluido que “los extremeños no van a permitir que vengan a insultar, a ningunear y a decirles cuál tiene que ser su futuro desde el Paseo de la Castellana”. De cara al 21 de diciembre, ha señalado que los ciudadanos deberán decidir “entre el bloqueo o el avance”.
