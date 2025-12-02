Unidas por Extremadura plantea un plan de revitalización para los cultivos de montaña

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha anunciado este martes un plan de revitalización para los cultivos de montaña, con especial atención al olivar tradicional. La propuesta se ha presentado durante una visita a la cooperativa Peraliega Almazara de San Andrés, en Perales del Puerto, acompañada por miembros de la candidatura y por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

De Miguel ha explicado que el objetivo del plan es garantizar la rentabilidad de estas explotaciones y reconocer su función ambiental. Según ha señalado, pretende que la agricultura de montaña “tenga rentabilidad y precios justos, y que reciba ayudas directas por sus beneficios ecosistémicos”. Ha recordado que “este mismo verano hemos visto cómo el olivar tradicional ha actuado de cortafuegos natural, salvando muchas casas en numerosos municipios”.

Ley de Cadena Alimentaria

La candidata ha insistido en la necesidad de hacer efectiva la Ley de Cadena Alimentaria en Extremadura para asegurar la rentabilidad de las pequeñas explotaciones. A su juicio, “sigue habiendo un abuso por parte de los intermediarios, que actúan como un auténtico cartel en esta zona y que están empobreciendo a nuestros agricultores del olivar tradicional”.

De Miguel ha afirmado que la ley “se está vulnerando no solo por los intermediarios, que no están cubriendo los costes de producción, sino también por el gobierno del Partido Popular de la señora Guardiola, que está siendo cómplice”. En ese sentido, sostiene que la Junta “no está sancionando a estos industriales”.

La líder de Unidas por Extremadura considera que el Ejecutivo autonómico no está atendiendo la economía de comarcas como Sierra de Gata, Las Villuercas, el norte de Cáceres o varias zonas de la provincia de Badajoz. “Nosotras tenemos claro que el olivar tradicional es una pieza básica del dinamismo socioeconómico que queremos en nuestros pueblos”, ha expresado.

“Pueblos vivos” y servicios públicos fuertes

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha reivindicado la necesidad de un “mundo rural vivo y con derechos”. En su opinión, esto implica que los pequeños productores tengan precios justos y que se garantice el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, “porque ya está bien de que los grandes distribuidores se lleven los beneficios a costa de empobrecer a los pequeños productores”.

Fernández también ha subrayado la importancia de reforzar los servicios públicos en el medio rural. Critica que, en su valoración, el Gobierno regional “está desmantelando servicios públicos y que los habitantes de las comarcas rurales ven cada vez más difícil acceder a la sanidad o comprobar cómo se abandona a las escuelas rurales”.

El dirigente de Podemos ha defendido que Unidas por Extremadura debe estar “lo más fuerte posible” para afrontar estos retos y se ha mostrado convencido de que, tras las elecciones del 21 de diciembre, la región tendrá “un gobierno que mire por la gente de aquí y que priorice a los extremeños”.